Prefeito de Barra remaneja dois dos secretários e jornalista volta à equipe

Facebook Roberto Farias, prefeito de Barra do Garças, durante entrevista a imprensa

O prefeito reeleito Roberto Farias, o Beto Farias (PMDB), promoveu as primeiras mudanças no secretariado depois do resultado das eleições de 2 de outubro. Ao menos três secretarias passaram por remanejamento e uma retorna ao titular de origem que havia se afastado para coordenar o marketing da campanha eleitoral.

As alterações são na secretaria de Assistência Social, que será ocupada pela ex-secretária de Finanças, Viviane Sales, a secretaria de Saúde, que terá como titular o ex-chefe de Gabinete, José Jacó, a chefia de Gabinete, sob Eduardo Manciolli, que acumulará também a secretaria de Planejamento, e a volta do jornalista Vander Lima à secretaria de Comunicação. Lima coordenou o marketing de Beto.

Enquanto não anuncia novos nomes, a secretaria de Finanças, sob Viviane Sales nos últimos três anos e nove meses, será comandada pela contadora e funcionária de carreira da prefeitura, Diva Nascimento. Ainda não há definição sobre as demais secretarias.

O remanejamento, segundo o prefeito Beto Farias, não altera o funcionamento da máquina, já que havia um entrosamento entre a equipe que sofreu poucas alterações neste primeiro mandato. "São mudanças apenas de cargos, pois, a filosofia de trabalho prevalece. Avançamos muito nesses três anos e nove meses e acredito que podemos fazer uma gestão ainda melhor. Por isso estamos analisando tudo com cautela", disse.

Desafio

Reeleito com 20.275 votos, 72,3% dos votos válidos, Beto aponta como principais desafios já no início do segundo mandato, a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA); a retomada das obras das 1,4 mil casas populares nos conjuntos habitacionais Carvalho I, II e III; e da avenida Beira Rio (parceria com o Governo do Estado); a conclusão de duas creches já iniciadas e a continuidade das obras do contorno viário.

"As parcerias com os governos estadual e federal têm transformado Barra do Garças e esperamos manter essas parcerias, além do apoio da bancada federal de Mato Grosso em Brasília. Ainda temos muito a fazer em diversos bairros e novas obras já estão em processo de licitação", destacou.

Além da expressiva votação, Beto terá uma base de 12 dos 15 vereadores eleitos. A oposição conseguiu eleger apenas três vereadores.