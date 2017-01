Prefeito de Cuiabá tem carro oficial arrombado, mas não registra B.O

O carro oficial do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) teve o vidro quebrado e duas pastas com documentos foram furtadas. O fato aconteceu nessa terça (17), quando o peemedebista visitava a escola municipal Elza Luiza Esteves, no bairro Canjica.

A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo na manhã desta quarta (18), durante lançamento da campanha de combate ao Aedes Aegypti na Prefeitura de Cuiabá.

As pastas contiam documentos que seriam usados para nomeação de servidores para vários cargos na prefeitura. Contudo, o furto não prejudicou o andamento das nomeações.

O prefeito não registrou boletim de ocorrência na polícia, mas fez registro de ocorrência interno.