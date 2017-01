Prefeito de Cuiabá tem carro oficial arrombado, mas não registra BO

O carro oficial do prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) teve o vidro quebrado e duas pastas com documentos foram furtadas. O fato aconteceu nessa terça (17), quando o peemedebista visitava a escola municipal Elza Luiza Esteves, no bairro Canjica.

O prefeito tinha ido visitar uma enfermeira que foi agredida no pronto-socorro por pacientes. Depois, ao ver uma escola em situação precária, parou para entrar e quando voltou o vidro já estava quebrado e sem os documentos. "Os bandidos não perdoaram nem carro oficial da prefeitura", diz o prefeito.

A informação foi confirmada pelo chefe do Executivo na manhã desta quarta (18), durante lançamento da campanha de combate ao Aedes Aegypti na Prefeitura de Cuiabá.

As pastas continham documentos que seriam usados para nomeação de servidores para vários cargos na prefeitura. Contudo, o furto não prejudicou o andamento das nomeações, pois há cópias.

O prefeito não registrou boletim de ocorrência na polícia, mas fez registro de ocorrência interno. "O secretário (de Ondem Pública) coronel ( Leovaldo Emanoel) Sales está tomando todas as providências necessárias", ressalta Emanuel Pinheiro.