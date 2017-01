Prefeito de Tapurah mantém apenas duas pastas e promete exonerações

Reprodução Prefeito de Tapurah Iraldo Ebertz mantém diálogo de redução de gastos para conduzir cidade

O prefeito de Tapurah (a 412 km de Cuiabá), Iraldo Ebertz (DEM), afirma que o município é tocado por apenas duas secretarias, a de Saúde e de Educação, consideradas essenciais em toda gestão pública. “Estamos enxugando muito a máquina, nosso propósito lá é muito sério. Entramos para melhorar a qualidade da saúde pública e a Educação”, explica ao .

De acordo com o prefeito, as demais pastas (Administração, Gestão, Finanças e Planejamento; Assistência Social; Esporte e Lazer; Infraestrutura e Obras; e Meio Ambiente, Desenvolvimento e Turismo) foram classificadas como departamento.

Nesta linha, Iraldo explica ainda que haverá cortes em cargos comissionados. Dos 50 que hoje a máquina pública possui, devem restar apenas 10. Atualmente o município possui 10.392 habitantes. “Temos problemas, funcionário com estabilidade e ver o que temos que fazer. Agora, não podemos ficar com funcionário sem instabilidade e ainda com máquina carregada”, sustenta.

A medida, segundo o prefeito, visa reduzir o comprometimento do orçamento com a folha salarial, que hoje é de 47%, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece pelo limite prudencial de 51,3%. A receita do município prevista para este ano é de R$ 38 milhões, cerca de R$ 4 milhões a mais do que em 2016. Com isso, o comprometimento é de R$ 17,8 milhões anuais.

Apesar do cenário de cortes e redução de secretarias, Iraldo pontua que assumiu a prefeitura com R$ 2 milhões em caixa, suficientes para manter os salários em dia. “Agora a gente começa a trabalhar com condição muito boa”, explica o gestor, mas re alertando que cortes serão necessários para manter a estabilidade da administração pública.