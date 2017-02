Prefeito diz que ônibus terá inclusão sem depender de favor de empresas

Reprodução Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro aguarda estudo para relançar licitação

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) promete incluir no edital de licitação do transporte coletivo um programa voltado aos portadores de deficiência. “Vamos buscar um atendimento humanizado e de inclusão. E não ficarmos devendo favor a boa vontade da iniciativa privada”, sustenta o peemedebista.

A medida, no entanto, aguarda o término do decreto que suspendeu a licitação do transporte público, elaborada pelo ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). O ato feito no segundo dia de mandato do peemedebista, e que se estende por 120 dia, visa incluir no projeto a implantação do VLT, uma vez que o modal é intermunicipal.

Emanuel pontua que a inclusão do modal está garantida, uma vez que o próprio governo tem como prioridade a retomada das obras do VLT. “Não tem como criar uma licitação desconsiderando o VLT até porque o próprio governador (Pedro Taques) disse que vai fazer”, sustenta.

A nova licitação do transporte público foi um dos grandes imbróglios do Governo Mauro Mendes (PSB). Durante o mês de dezembro, a Prefeitura de Cuiabá realizou audiência pública para discutir a licitação. Os estudos para nova licitação começaram no final de 2015 e se estenderam até 2016.

Quando anunciou o decreto, Emanuel considerou incluir o projeto Buscar na nova licitação. O Buscar, implantado na gestão do ex-prefeito Roberto França, faz o transporte gratuito de pessoas com deficiência.

O intuito de humanizar a gestão, inclusive, foi evidenciado quando o prefeito visitou a cadeirante Keilla Campo de Oliveira, barrada de embarcar em um ônibus da empresa Norte Sul.