Prefeito diz ter dívida de R$ 6 mi e propõe parcelar salários atrasados

Francis Amorim de Barra do Garças

. Prefeito de Confresa, Ronio Condão, não vai conseguir pagar salários de uma vez

Uma dívida de R$ 6 milhões está comprometendo o pagamento da folha salarial dos servidores de Confresa (1.160 km a Nordeste de Cuiabá), em atraso desde novembro. Durante reunião com secretários e vereadores, o prefeito Rônio Condão (PSDB) apresentou um relatório preliminar da situação das finanças da prefeitura.

De acordo com o tucano, no levantamento realizado nos primeiros 15 dias de governo, foi constatada uma dívida que já ultrapassa os R$ 6 milhões. “Nós ainda estamos apurando o endividamento do município, mas posso adiantar que passa dos R$ 6 milhões”, disse Condão.

Com o débito, Rônio Condão estuda uma forma de quitar a folha de pagamento dos servidores públicos e apresentou duas propostas para o pagamento dos salários: parcelar em 10 vezes ou por lotes, definindo por categorias.

O prefeito pretende se reunir com os representantes dos sindicatos dos servidores públicos para encontrar uma saída, porém, já adiantou que não poderá comprometer mais do que R$ 300 mil sob pena de inviabilizar por completo a estrutura do município.

O valor das folhas em atraso não foi divulgado pelo prefeito durante o encontro com os secretários e vereadores. (Com informações da Agência da Notícia)