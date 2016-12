Prefeito eleito busca recursos para carnaval, centro histórico e 300 anos

Assessoria Prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em audiência com o ministro do Turismo, Marx Beltrão

Lazer, negócios, entretenimento, gastronomia e arte são alguns sinônimos de um dos setores da economia mundial que mais geram emprego e movimentam a economia; o turismo. Consciente da importância de se criar políticas de incentivo para o setor, o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), participou de audiência com o ministro do Turismo, Marx Beltrão, na tarde desta terça (13), em Brasília (DF).

“Tratamos da revitalização do Centro Histórico, do Mercado do Porto, da orla do São Gonçalo Beira Rio, do Carnaval 2017 e vários outros projetos focados nos 300 anos de Cuiabá. Agradeço o apoio dos parlamentares e a receptividade do ministro”, considerou Emanuel.

Respaldo

Para agendar a audiência, Emanuel contou com respaldo político do senador Cidinho Santos (PR) e dos deputados federais Carlos Bezerra (PMDB) e Vitório Galli (PSC), presentes na reunião.

“Estamos no centro geodésico da América do Sul. Além disso, Cuiabá é uma cidade histórica, prestes a completar 300 anos. Por isso, acredito que temos condições de alavancar o setor enquanto fator de desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda. Este será um dos principais pilares da futura gestão. Estou bastante otimista com as perspectivas que estão se abrindo para consolidarmos Cuiabá e seu entorno como um dinâmico polo turístico do país”. (Com Assessoria)