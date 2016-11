Prefeito eleito de Sorriso anuncia os 12 novos secretários confira a lista

Mário Okamura Lista dos secretários municipais de Sorriso que serão nomeados em janeiro do ano que vem

O prefeito eleito de Sorriso, Ari Lafin (PSDB), anunciou o nome dos 12 novos secretários que irão compor sua gestão. Para a escolha, o tucano disse que levou em consideração o perfil técnico de cada um e afirmou ainda que o prefeito Dilceu Rossatto (PSB) tem “dado liberdade para a busca de informações” sobre as pastas.

"É hora de acabar com picuinhas políticas e enxergar Sorriso com olhos de desenvolvimento. Vou conversar com os prefeitos anteriores sobre avanços e onde erraram. É a busca de experiência e a humildade vão fazer com que Sorriso tenha saldo de desenvolvimento nestes 4 anos", afirmou Lafin.

Ari Lafin manteve o mesmo número de secretarias e, para garantir um secretariado técnico, o prefeito eleito discutiu as escolhas com os próprios servidores públicos municipais. No caso da Educação, por exemplo, foi realizada uma votação em todas as escolas municipais onde foram definidos três nomes e encaminhados ao prefeito, que escolheu a professora Lúcia Korbes Drechsler. A mesma votação foi realizada em pastas como Saúde e Esportes, nas quais foram definidos o enfermeiro Devanil Barbosa e o empresário Emílio Brandão Júnior, respectivamente. Brandão já chegou a ocupar a pasta na gestão de Chicão Bedin.

A primeira missão dada pelo tucano aos futuros secretários é um estudo minucioso da Lei Orçamentária Anual (LOA), que foi enviada para votação. A previsão é de um orçamento de R$ 287 milhões. “Os secretários têm, inicialmente, a missão de estudar o orçamento. A LOA foi para a Câmara destroçar o orçamento e, com muita calma, a gente terá um planejamento de janeiro a dezembro”.

O prefeito resolveu seguir a tradição e lotar a esposa Jucelia Gonçalves na pasta de Assistência Social. E deu espaço ao ex-vereador Luis Fábio e Evandro Geraldo Vozniak, ex-procurador jurídico da Câmara.