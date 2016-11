Prefeito eleito receberá a prefeitura com contas equilibradas, diz Mauro

Gilberto Leite Mauro diz que Emanuel terá que lidar com problemas na Saúde, devido à grande demanda do interior

O prefeito Mauro Mendes (PSB) afirmou que vai terminar a gestão com as contas equilibradas e que o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro (PMDB) receberá o Alencastro com as contas praticamente em dia. Todavia, o mesmo não aconteceu quando Mauro assumiu a prefeitura em 2013.

“Eu recebi a prefeitura em 2013, consta inclusive no balanço de 2012, com R$ 195 milhões de restos a pagar. O atual prefeito eleito, agora em outubro, vai receber uma prefeitura com as contas praticamente em dia”, disse o gestor após reunião realizada com Emanuel na tarde de quinta (03), no Palácio Alencastro,

Neste aspecto, Mauro ainda comenta que Emanuel não terá problema com atraso de salários dos servidores e fornecedores. “Ele (Emanuel) vai receber uma prefeitura que vai ter salário em dia, com os seus fornecedores recebendo literalmente aquilo que estabelece no contrato”, disse Mauro.

Porém, Mauro pondera que o município enfrenta problemas na área da saúde, por conta da demanda do interior ser muito grande. “Existe uma sobre-demanda na cidade de Cuiabá vinda do interior. Isso extrapolou todos os níveis orçamentários que nós tínhamos e comprometeu o equilíbrio nesta secretaria”, explica.

Contudo, o prefeito esclarece que nas demais pastas, os fornecedores serão pagos. “Tirando a saúde, nós teremos 100% de fornecedores pagos em todas as demais secretarias do município de Cuiabá”, disse.

Emanuel Pinheiro também pontuou que a saúde será prioridade em sua gestão, destacando a parceria com o governo do Estado. “A saúde pública, acho, é que toca mais a sensibilidade de um gestor e deve tocar. Precisamos avançar nesse aspecto e Cuiabá precisa muito do governador. Precisa para dar continuidade à construção do novo pronto-socorro e na manutenção do São Benedito”, disse o peemedebista.

Sobre o novo pronto-socorro, Mauro lamentou não conseguir entregá-lo a sociedade, mas ressaltou o trabalho feito no Hospital São Benedito que realizou mais de 4 mil cirurgias. “o novo pronto-socorro, infelizmente, não conseguimos concluir. Ele está lá de pé. Mas, em contrapartida, entregamos o hospital são Benedito, que já fez mais de 4 mil cirurgias aqui na capital, atendendo gente de todo o Estado de Mato Grosso”, comentou Mauro.

CAB Cuiabá

A CAB Cuiabá (concessionária de água e esgoto da Capital) teve o prazo de intervenção prorrogado até 15 de dezembro em decreto assinado pelo prefeito Mauro Mendes. A intervenção se encerraria na quarta (02) mas, de acordo com o decreto n° 6.130/2016, o prazo foi esticado devido à necessidade de apurar e aguardar as conclusões do processo administrativo e também eventual caducidade do contrato de concessão.

O chefe do Alencastro, confirma a possível caducidade. “Existe sim a possibilidade de caducidade do contrato que é a extinção do contrato por descumprimentos de causas contratuais”, disse.

Mas Mauro também comenta que estão negociando alternativas para que o contrato continue, desde que “preservem o interesse público e que recuperem o investimento não realizado nesses anos pela Galvão Engenharia, que era dona da Cab ambiental”.

No entanto, o prefeito disse que as negociações ainda não acabaram e que o martelo ainda não foi batido. “Vou atualizar o próximo prefeito dessas negociações. Mas, certamente, a decisão será tomada por força legal e nos prazos que estabelecem as leis vigentes no nosso município”, disse o prefeito.

Emanuel aguarda a decisão do Mauro sobre a CAB, mas defende a caducidade do contrato. “Eu pedi a ele que tenhamos um novo encontro, para tratar de alguns assuntos mais específicos. Mas eu tenho que respeitar que até 31 de dezembro o prefeito de Cuiabá chama-se Mauro Mendes”, disse o peemedebista.

Em 2012, na gestão do ex-prefeito Chico Galindo (PTB), a concessionária deveria garantir a universalização da água no prazo de três anos. Todavia, o município sofre com problemas de abastecimento de água diariamente. Já no saneamento, o prazo é de 10 anos para que as obras de esgotamento atendam 100% da Capital, já passou quase a metado do tempo e pouquíssimo foi feito.

A juíza de Direito Celia Regina Vidotti anulou o contrato de concessão da CAB com a Prefeitura de Cuiabá. Ciente do impacto da decisão, a magistrada fixou o prazo máximo de 180 dias para que o Poder Público Municipal adote as providências pertinentes para o lançamento de nova licitação, visando a concessão dos serviços referente ao fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, corrigidas todas as irregularidades e ilegalidades apontadas.