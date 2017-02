Prefeito gasta mais de R$ 6 mi sem licitação em três contratos na Coder

O Gol Terceiro contrato mais caro é para a revitalização do Estádio Luthero Lopes, no valor de R$ 68 mil

O prefeito de Rondonópolis Zé do Pátio (Solidariedade) promoveu três processos com dispensa de licitação em favor da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) que juntos somam mais de R$ 6 milhões. A mais alta é para pavimentação primária de estradas rurais do município. O contrato que será feito com a Coder é de R$ 5,21 milhões. A justificativa para a dispensa do processo licitatório, com parecer jurídico do procurador geral do município, é a situação fática.

Seguindo o mesmo parecer, foi dispensada a licitação para contrato no valor de R$ 810,20 mil para que a Coder faça a manutenção, conservação e limpeza de canteiros e praças públicas, porém não é estabelecido por quanto tempo. A terceira dispensa é para a revitalização do Estádio Engenheiro Luthero Lopes, no valor de R$ 68,70 mil.

As dispensas constantes de licitações para a contratação da Coder chamaram a atenção de órgãos de fiscalização como o Observatório Social, que acompanhará caso a caso. “Como já houve quase R$ 7 milhões em dispensa de licitações em favor da Coder, decidimos acompanhar todos os contratos e informar qualquer irregularidade que possa ocorrer ao Ministério Público do Estado”, afirma o coordenador executivo do Observatório Social de Rondonópolis, Marcos Antônio Baraldi.