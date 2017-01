Prefeito quer que empresa de ônibus dê emprego a cadeirante humilhada

Michel Alvim Prefeito visitou cadeirante impedida de entrar em ônibus

Depois de visitar a enfermeira agredida no Pronto-Socorro de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) foi conhecer nesse fim de semana a cadeirante Keilla Campo de Oliveira, barrada de embarcar em um ônibus da empresa Norte Sul, no último dia 13.

Durante o encontro, Keila comentou que está desempregada e que tem dificuldade para criar as três filhas. A cadeirante pediu, ainda, um emprego ao peemebista, que por sua vez, disse que vai pedir à Norte Sul uma oportunidade de trabalho à jovem.

“Eu sei que muitos estão nessa situação. Sabemos que não podemos mudar todo esse cenário de uma hora para a outra, mas vamos trabalhar para o nosso máximo. Eu vou intervir junto à empresa de ônibus para ver a possibilidade de uma oportunidade de trabalho para a senhora. Seria uma forma também deles se redimirem perante ao ocorrido. Eu mesmo, pessoalmente, como aqui vim vou fazer esse contato”, respondeu Emanuel.

Keila, que mora no Residencial Francisca Borba, na região do bairro Osmar Cabral, tentou pegar o coletivo da linha 517, que realiza a rota do bairro Santa Laura, região do Coxipó, mas o motorista não quis levá-la e chegou a jogar o carro para cima de algumas pessoas que esperavam o ônibus e ainda saiu com ferro na mão para ameaçar uma mulher.

Motorista se nega a levar cadeirante e ameaça mulher com barra de ferro

Segundo o peemedebista, o estresse de todos levou ao incidente lamentável. No entanto, mesmo diante de todos os elementos envolvidos para desencadear o contra tempo, nada justifica a falta de respeito ao cidadão.

“Eu não poderia deixar de vir prestar minha solidariedade a Keilla. Não poderia simplesmente ignorar o constrangimento que passou essa cidadã”, disse Pinheiro.

Keilla sofre de uma doença degenerativa na coluna que, como consequência, a impede de caminhar. Segundo ela, o triste episódio com o motorista, além de fatalidade, foi uma falta de boa vontade que envolveu todos em momento de tensão. Ela avaliou junto ao prefeito a necessidade de campanhas de conscientização para as pessoas com necessidades especiais.

“É preciso que a coisa saia do papel para as ruas. As leis estão ai, mas falta aplicá-las. Eu estou comovida com toda essa assistência do prefeito. Nunca esperava uma coisa assim. Estou emocionada”, disse a cuiabana.

Emanuel e o secretario de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, se comprometeram nesse primeiro momento em organizar uma capacitação aos motoristas de ônibus, uma vez que todo o circular passa por vistorias constantes e os elevadores seguem rígido controle de funcionamento.

“Inclusive no incidente com Keila, estava tudo funcionando de acordo. Foi um fato isolado que vamos trabalhar junto às empresas para que não se repita”, destacou a secretário. (Com Assessoria)