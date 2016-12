Prefeito reajusta 11,51% a tarifa de água para repor perdas com inflação

. Alta da tarifa de água determinado pelo prefeito de Sinop, Juarez Costa, repõe perdas inflacionárias

O prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB) determinou reajuste de 11,51% na tarifa de água no município. Conforme decreto publicado nesta quarta (28), trata-se de reposição das perdas inflacionárias. O valor tem como base a variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado de setembro de 2015 a agosto de 2016 e passa a valer a partir do próximo dia 1º de janeiro.

Em outubro deste ano, após ser extinta uma ação popular que suspendia a aplicação de alíquota de 16,48%, a concessionária Águas de Sinop foi autorizada a aplicar um reajuste de 8,9% em complemento ao que foi postulado e autorizado em 2015, mas o reajuste não foi aplicado.

Por meio de nota, a concessionária explicou que o reajuste autorizado por decreto pelo prefeito é previsto no contrato de concessão e que nenhum dos reajustes tem data definida para ser aplicado.

Nota

A Águas de Sinop esclarece que o reajuste de 11,51% nas tarifas de água e esgoto no município, decretado pela Prefeitura Municipal está previsto no contrato de concessão, que anualmente sofre correções, conforme a necessidade de reposição das perdas inflacionárias. O percentual tem como base a variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), acumulado de setembro de 2015 a agosto de 2016.

A concessionária esclarece ainda que o decreto anterior, autorizado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados (Ager) em outubro de 2016 e o decreto autorizado neste mês de dezembro, ainda não tem datas definidas para serem aplicados.

Para mais informações e esclarecimentos, a Águas de Sinop fica à disposição de todos na Central de Atendimento localizada na Rua das Nogueiras, 800, no centro da cidade. Os telefones de contato são 3517 1150 e 0800 647 6060.