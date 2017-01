Prefeito tampão almeja continuar no posto, mas evita lançar candidatura

Mário Okamura/Rdnews Prefeito de Primavera do Leste Leonardo Bortolin em entrevista ao Rdnews

O prefeito interino de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (PMDB), revelou que gostaria de ficar à frente do comando do Executivo municipal nos próximos 4 anos para mostrar sua capacidade, já que “a juventude pode ser creditada”, mas evitou lançar candidatura por agora, tendo em vista que a situação eleitoral da cidade está indefinida.

Ele tem 31 anos, foi eleito presidente da Câmara e por isso conduzido à prefeitura devido à impugnação do eleito Getúlio Viana (PSB).

A declaração foi dada nessa quinta (5), durante a eleição que reconduziu o ex-prefeito de Nortelândia Neurilan Fraga à presidência da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

Bortolin afirmou que está empolgado com essa chance de ser prefeito, mas pontuou que em um primeiro momento terá prudência e não fará grandes obras. O interino disse que tem vontade de fazer um trabalho a longo prazo no comando do Executivo municipal.

“Se conseguirmos nos próximos dias colocar as nossas ideias e nossos sonhos por Primavera em prática, eu gostaria de ficar um período para poder mostrar que nós temos capacidade, que a juventude pode ser acreditada e que nós podemos fazer a diferença”, argumentou.

Ele, no entando, pontua que não existem possíveis candidatos à prefeitura para uma hipotética situação de novas eleições. Porém, não descartou a sua indicação para o certame. “Isso aí a gente tem que entregar na mão de Deus e ver como vai ser esse período em que lá estivermos. Se correspondermos às expectativas da sociedade, se conseguirmos a formatação de um grupo, pode ser que seja um passo”, explicou.

O peemedebista ainda defendeu novos nomes na política da cidade, já que em “Primavera hoje existe uma polarização e chegou a hora de ter uma terceira via, uma via oxigenada”. A polarização diz respeito às famílias Viana e Piana, que têm alternado poder nas últimas décadas. Érico Piana, por exemplo, foi prefeito da cidade por quatro mandatos, 1989/1992, 1997/2000, 2000/ 2004 e 2013/2016.

Investimentos

O prefeito interino terá entre os focos deixar a cidade bonita. “Nesse período é o que dá para nós fazermos. (O dinheiro) foi investido em outras prioridades e devido a questão da crise econômica, que afetou não somente o município, mas todo o estado e o Brasil, acabou se cortando investimentos na parte de limpeza urbana e embelezamento. Isso eu quero fazer para deixar uma marca da nossa gestão”, pontuou.

O peemedebista afirma também que tem dialogado com diversos setores da sociedade civil e políticos para que sua gestão seja participativa. Bortolin ressalta porém, que o clima de instabilidade política tem afetado a cidade e que sua missão nesse período será fazer com que o município continue em frente.

“A gente tem que ter a responsabilidade e saber que tudo e qualquer gasto com orçamento é consubstanciado sobre mim. Então eu tenho a responsabilidade fiscal e orçamentária sobre isso e não consigo fazer, nesse momento, nada de obra muito grande. O que me cabe agora é fazer com que a estrutura administrativa ande e que os serviços essenciais não parem”, afirmou.

O parlamentar-prefeito espera ter apoio da população e que apesar de estar prefeito por ocasião, tem vontade de fazer muito pela cidade. “Não sei por quanto tempo, se será um dia, se chegará um mês, dois meses, seis meses, mas garanto pelo tempo em que permanecemos que iremos trabalhar com probidade acima de tudo. Além da parte política, sou muito técnico, conheço da parte de orçamento público e gosto da parte da gestão municipal”, afirmou.

Mário Okamura/Rdnews Prefeito Leonardo Bortolin fica prefeito até caso de Getúlio ser julgamento

Imbróglio

Getúlio Viana, candidato mais votado nas últimas eleições para à prefeitura de Primavera do Leste, está aguardando uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para verificar se poderá tomar posse na cidade.

Viana foi carimbado pelo TRE como ficha suja, recorreu da decisão e o processo pode se estender até junho. Caso a situação não seja revertida, uma nova eleição será realizada na cidade. Enquanto isso, o município será comandado por Bortolin.

O peemedebista destacou que vai assumir a prefeitura de forma tranquila, pois o antigo gestor Érico Piana (DEM) deixou as contas “enxutas”. Ele disputou a presidência da Câmara contra o vereador Paulo Márcio (DEM), que mesmo sendo do partido do prefeito, decidiu se lançar candidato com o apoio de Getúlio e do deputado estadual Zeca Viana (PDT), inimigos históricos de Piana.

Nesse meio tempo, a Câmara será presidida pelo vereador Valmisley Alves dos Santos (PV), o Miley.

Vereador é empossado prefeito até TSE decidir sobre futuro de Getúlio