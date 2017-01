Prefeito visita servidora agredida no PS e reconhece situação precária

Assessoria Prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro visita técnica agredida no Pronto-Socorro

O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (PMDB) visitou ontem (17) a técnica de enfermagem Ester Balduino, de 36 anos, que foi agredida com dois socos no rosto por um paciente e a esposa dele, no último sábado no pronto-socorro de Cuiabá. Colegas de Ester protestaram em frente ao PS contra agressão e pela falta de segurança na unidade de saúde, na segunda (16).

O peemedebista lamentou o fato e assegurou que não vai medir esforços para que situações parecidas não voltem a acontecer.

No encontro, o gestor destacou que o incidente é resultado das condições precárias enfrentadas diariamente por servidores e pela população, que necessita do sistema público de saúde.

“Esse fato foi apenas o colapso de uma situação complicada que vem sendo enfrentada há muito tempo”, disse o chefe do Alencastro.

Emanuel garantiu, ainda, à enfermeira que já está trabalhando em uma série de ações para oferecer uma saúde mais humanizada, atendendo as necessidades e proporcionando aos funcionários públicos uma boa infraestrutura de trabalho.O prefeito na segunda já havia anunciado que reativar o posto policial no pronto-socorro.

“Tenho certeza que, agora, de cabeça mais fria, o casal também deve estar ressentido com a atitude tomada. O caos vivido nas unidades de saúde tem causado um estresse em todos e, por isso, vamos trabalhar insistentemente para oferecer o melhor para todos”, continuou.

A servidora, emocionada, agradeceu afirmou que continuará prestando atendimento à população com o mesmo empenho demonstrado. Nesta linha, Ester lembra que durante o fato procurou agir com ética e que em nenhum momento pensou em revidar.

“Quem trabalha comigo conhece minha conduta. Infelizmente, chegamos a esse extremo, mas pode ter certeza que não mudarei minha maneira de agir. Procuro sempre me colocar no lugar do paciente”, disse a enfermeira que tem 15 anos de profissão.

Após a visita o prefeito também foi vítima de violência ao ter o carro oficial arrombado quando parou em uma escola para ver a situação precária. No furtou, foram levados documentos que estavam no veículo. (Com Assessoria)