Prefeito vizinho foi desrespeitoso e antiético com Chapada, diz Thelma

Gilberto Leite/Rdnews Prefeita Thelma está revoltado com o vizinho

A prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira (PSDB), disse que o prefeito de Campo Verde Fábio Schroeter (PSB) foi desrespeitoso e antiético ao fazer reuniões na comunidade da Mata Grande sem ter pelo menos entrado em contato com ela. A comunidade passou para a responsabilidade de Campo Verde após a divisão territorial, que, segundo a prefeita, não está resolvida.

Thelma diz ainda que é necessária uma transição, já que Chapada tem escola, posto de saúde e funcionários trabalhando na comunidade. "A secretaria de Planejamento do Estado está reunindo todos os prefeitos envolvidos para tratar do assunto, mas parece que o prefeito de Campo Verde decidiu se adiantar e tomar posse da comunidade, antes mesmo de entrarem em acordo."

Chapada dos Guimarães perdeu 15 mil hectares na região da Mata Grande, onde mantém estrutura de atendimento na saúde e educação. Aprefeita avalia ainda que região foi abandonada pela gestão anterior e a comunidade carece de melhor assistência. No entanto, o plano de governo da nova gestão contempla e pretende dar maior atenção a zona rural do município.

A prefeita não acha justo perder território, sem a oportunidade de corrigir e ajustar o rumo das ações do poder público nas comunidades carentes do interior. Por isso, Thelma de Oliveira diz lamentar a atitude do prefeito de Campo Verde.

Chapada dos Guimarães, além de lutar na justiça para recuperar essa área, não vai abrir mão de ser ressarcida pelos prejuízos que essa nova divisão representa para o município em termos de arrecadação e equipamentos. (Com Assessoria)