Prefeitos custeiam despesas com transporte escolar e cobram reparos

AMM Prefeitos se reuniram com o presidente da AMM Neurilan e o secretário da Seduc Marco Marrafon para cobrar ressarcimento de custeio com transporte escolar

Devido à greve dos professores que durou 67 dias, algumas prefeituras estão custeando as despesas com o transporte escolar para a reposição das aulas dos estudantes, que são realizadas aos sábados. No entanto, os prefeitos aguardam ressarcimento desses gastos. Para isso, o assunto foi discutido entre a Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM) e o secretário estadual de Educação (Seduc), Marco Marrafon.

O presidente da Associação Neurilan Fraga aponta que o repasse dos recursos é fundamental para os municípios, considerando a aproximação do encerramento do mandato e a crise econômica. “Estamos reivindicando do governo esse ressarcimento, pois os municípios estão sobrecarregados, tendo que pagar horas extras aos motoristas, garantir a manutenção dos veículos, entre outras despesas adicionais”.

Em um encontro realizado nessa quinta (13) entre prefeitos e Marrafon, o secretário destacou que a pasta dispõe sobre os critérios e formas de transferência de recursos aos municípios, em caráter excepcional, para a realização do transporte escolar, visando a reposição das aulas e o cumprimento do ano letivo.

A Secud apresentou um documento que prevê que o transporte dos estudantes da rede estadual será realizado para a reposição de 38 dias de aula e executado pelo Estado em parceria com o município do domicílio do estudante. A previsão é que os recursos, estimados em R$ 4,5 milhões, sejam repassados em parcela única, sem necessidade de celebração de convênio, até o final da segunda quinzena de novembro.

Participaram da reunião os prefeitos de Conquista D'Oeste, Walmir Guse; General Carneiro, Magali Vilela; Rosário Oeste, João Balbino; Nova Bandeirantes, Solange Kreidloro; Arenápolis, José Mauro Figueiredo; Nova Guarita, Francisco Endler; Porto Esperidião, Gilvan de Oliveira; Mirassol D'Oeste, Elias Leal; Torixoréu, Rafael Sá; São Pedro da Cipa, Alexandre Russi; Claudia, João Batista; Porto Estrela, Mauro André Businaro; Pontes e Lacerda, Donizete Barbosa; Campos de Júlio, Dirceu Martins; de Sapezal, Ilma Barbosa. (Com Assessoria)