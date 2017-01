Prefeitos das 3 potências agricolas apostam no setor para crescimento

Rdnews Adriano Pivetta, Ari Lafin e Luiz Binotti apostam no potencial do agronegócio para crescimento

Com uma arrecadação de US$ 2,523 milhões com as exportações de grãos no ano passado, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), os prefeitos das três potências estaduais do agronegócio, Adriano Pivetta (PDT) de Nova Mutum, Ari Lafin (PSDB) de Sorriso, e Luiz Binotti (PSD) de Lucas do Rio Verde, irão investir no setor no início de seus mandatos.

Reeleito, Adriano Pivetta promete priorizar a agricultura, que é a base de arrecadação do município. Devido ao início da colheita, o chefe do Executivo irá garantir as condições básicas para que os produtores possam escoar a produção sem nenhum problema. “Alguns produtores já estão colhendo, e agora nós vamos fazer as manutenções nas estradas para garantir o escoamento e iremos manter os serviços básicos” disse em entrevista ao .

Em Sorriso, os investimentos de Ari Lafin, serão na reestruturação das pontes nas estradas das áreas rurais do município. Porém, segundo ele, caso as despesas sejam muito altas, pretende terceirizar os serviços, já que a intenção é enxugar a máquina pública no início da legislatura.

“Nós fizemos uma avaliação, e constatamos alguns pontos que precisam de ajustes, por isso vamos implantar projetos como o Tapa Buracos e o Arranca Safra que visa uma manutenção em todas as pontes e estradas, mas se der prejuízo para a máquina pública, eu pretendo terceirizar os serviços” afirmou o tucano.

Já em Lucas do Rio Verde, entre as propostas de Binotti, que foi eleito vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Alto Teles Pires (Cidesa), está a regularização fundiária nas áreas rurais, além de auxiliar as famílias desde a produção até a comercialização dos produtos produzidos pela agricultura familiar.