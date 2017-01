Prefeitos do Araguaia cobram Estado por hospital regional e maquinários

Gcom Paulo Taques recebe na Casa Civil os prefeitos Abimael (Vila Rica), Daniel (Porto Alegre do Norte), Euclesio (Santa Terezinha), João Cleiton (Canabrava), Luiz Carlos (São José do Xingu) e Rônio (Confresa)

O secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, recebeu a visita de seis prefeitos da região do Araguaia no Palácio Paiaguás. Na reunião realizada nesta quinta (05), os prefeitos solicitaram a criação de um hospital regional e mais recursos para a saúde, além de parcerias para administração de escolas e doação de maquinários para pequenos produtores rurais.

Estiveram na Casa Civil os prefeitos Abimael Borges (Vila Rica), Daniel do Lago (Porto Alegre do Norte), Euclesio Ferretto (Santa Terezinha), João Cleiton Medeiros (Canabrava do Norte), Luiz Carlos Nunes Castelo (São José do Xingu) e Rônio Condão (Confresa).

Após ouvir as demandas, Paulo Taques definiu que irá organizar e levar uma comitiva de secretários até a região para conversar diretamente com as autoridades locais. “Combinamos que os municípios vão nos enviar as solicitações com antecedência. Vamos encaminhar esses pedidos e articular soluções com cada pasta. Feito esse trabalho, viajaremos com a comitiva e chegaremos aos municípios com boa parte do trabalho adiantado. Aí será a hora de sentar com os prefeitos e discutir caso a caso, com os pés no chão, dentro daquela realidade”, explicou.

O superintendente regional do Araguaia, Adair Rufino, vai definir a data da viagem e a programação da comitiva. Segundo ele, a região do Araguaia está focada em desenvolver o agronegócio e o turismo, cujos pilares são obras de infraestrutura como estradas e pontes. (Com Assessoria)