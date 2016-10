Prefeitos do Araguaia indicam eleito de Bom Jesus para presidir a AMA

Facebook Na imagem, o candidato do grupo à presidência da AMA Joel Ferreira, o presidente Gaspar Lazzari, o deputado Baiano Filho, o presidente do TCE Antônio Joaquim e o presidente AMM Neurilan Fraga

Prefeitos eleitos da região Araguaia já estão mobilizados para definir, de forma consensual, o grupo que deverá compor a nova diretoria da Associação dos Municípios do Araguaia (AMA).

Atualmente, a AMA é presidida pelo prefeito de Confresa, Gaspar Lazzari (PSD). O grupo, capitaneado pelo deputado estadual Baiano Filho, na condição de deputado estadual representante da região, defende o nome do prefeito reeleito de Bom Jesus do Araguaia, Joel Ferreira (PSDB) como sucessor de Lazzari.

Também compõem a nova diretoria proposta o prefeito eleito de Confresa, Ronio Condão (PSDB) (vice-presidente); a prefeita eleita de São Félix do Araguaia, Janailza Taveira Leite (Solidariedade) (1ª secretária); o prefeito eleito de Serra Nova Dourada, José Ocimar Gomes da Silva Aguiar (PSDB) (1º tesoureiro) e o prefeito de Querência que segue para o terceiro mandato, Fernando Gorgen (PSB).

“Precisamos manter a unidade da Associação dos Municípios do Araguaia. Juntos, somos mais forte. Mesmo com os avanços obtidos nos últimos anos em prol do desenvolvimento da nossa região, temos muito trabalho pela frente”, conjecturou Baiano Filho.

Dentre as propostas do candidato Joel, está a de buscar melhorias para a infraestrutura regional; trabalhar pela execução final da BR-158; promover a regularização fundiária nas áreas urbanas e rurais; a melhora da telefonia regional, da saúde e ensino oferecido à região.

A eleição da AMA está prevista para 5 de janeiro, mesma data das eleições da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

“Conto com o apoio de todos para, juntos, podermos fazer uma boa gestão neste momento de crise econômica, em que os recursos estão mais escassos, mas não devemos diminuir nossos esforços para garantir as devidas melhorias para nossa região”, enfatizou o candidato à presidência da AMA.

Também participaram do encontro o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, e o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga.