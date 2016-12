Prefeitos e vereadores de 6 cidades são diplomados em Barra do Garças

Edevilson Arneiro Prefeito Beto Farias e o vice Weliton Marcos são diplomados no cargo eletivo

Prefeitos e vereadores de seis municípios foram diplomados em ato unificado realizado pela Justiça Eleitoral ontem à noite (13), no anfiteatro da prefeitura de Barra do Garças. À exceção foi a prefeita eleita de Torixoréu, Inês Coelho (PP), que teve a diplomação transferida para a próxima sexta (16), no Cartório da 47ª Zona, após conseguir uma medida cautelar no TRE de Mato Grosso.

Foram diplomados pelos juízes Michel Lotfi Rocha da Silva, da 9º Zona Eleitoral, e Wagner Plaza Machado Júnior, da 47ª Zona, os prefeitos Roberto Farias (PMDB), de Barra do Garças; Gerson Rosa de Moraes (PSDB), de Pontal do Araguaia; Getúlio Dutra Vieira (PSDB), de Araguaiana; Marcelo de Aquino (PR), de General Carneiro e Ronivon Parreira das Neves (PSDB), de Ribeirãozinho, e os respectivos vices prefeitos.

Além dos prefeitos, foram diplomados também os vereadores eleitos e reeleitos, e os suplentes dos seis municípios. Em Barra do Garças, foram diplomados 15 vereadores e 11 suplentes. Nos demais municípios, nove vereadores e dois suplentes por coligação. Todos os eleitos e reeleitos compareceram.

Edevilson Arneiro Populares lotam auditório para acompanhar diplomação de políticos da região

Bandeira branca

Prefeito Beto Farias aproveitou para pedir o auxílio da Justiça e do Ministério Público Estadual (MPE), representados pelos juízes Michel Lotfi e Wagner Plaza, e pela promotora Nathália Carol Magnani. "Que a Justiça e o MPE nos oriente para que possamos fazer as coisas certas e que possam punir se estivermos errados", disse, buscando uma aproximação com os poderes no próximo mandato depois de conflitar com o promotor de Justiça Marcos Brant por uma série de ações contra o município.

O juiz Michel Lotfi cobrou seriedade, honestidade, transparência e elogiou os eleitos e reeleitos pela condução do pleito eleitoral que, segundo ele, foi o mais tranquilo já realizado na região. Lotfi diz que todos os candidatos cumpriram o acordo de não poluição e de uma eleição sem sujeira como ocorria nos anos anteriores. "Que todos tenham a sabedoria de administrar a confiança que o povo depositou em vocês eleitos", destacou.

Beto ressaltou durante a cerimônia que os novos prefeitos e vereadores devem, a partir de agora, seus atos e ações ao povo. "Ele é o nosso patrão. Estamos aqui pela vontade popular e é ao povo que devemos prestar contas, zelar pelo patrimônio público, lutar contra a corrupção e, acima de tudo, trabalhar para que o cidadão tenha uma vida melhor. Esse é o nosso papel", disse.

Torixoréu

A prefeita eleita de Torixoréu, Inês Coelho, cuja diplomação tinha sido cancelada às véspera do ato, conseguiu uma medida cautelar no TRE que permitisse a diplomação, contudo, devido ao decurso de prazo para publicação, receberá o diploma em solenidade nesta sexta (16), às 14h, na sede da Justiça Eleitoral em Barra do Garças. Apenas os nove vereadores e os suplentes foram diplomados.