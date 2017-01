Prefeitos vão ao Paiaguás pedir por pavimentação e segurança pública

Assessoria Governador Pedro Taques recebeu prefeitos de 3 cidades pequenas para apresentar demanda

O prefeito de Santo Afonso Joabe Almeida (PSDB), que ganhou a internet por ter ido a cerimônia de posse de bicicleta, e os prefeitos de Alto Araguaia, Gustavo Melo (PSB) e Nova Marilândia, Juvenal Alexandre da Silva (PSDB), solicitaram do governador Pedro Taques (PSDB) mais investimentos em obras de pavimentação e segurança nos municípios.

“Eu creio que o governador do Estado será amigo de Santo Afonso, e eu estarei sempre aqui no gabinete procurando parcerias. Nosso município precisa de atenção, de um olhar com carinho para o saneamento e para geração de empregos,” avaliou o prefeito, que já foi secretário de Infraestrutura do município, e depois, por conta de desavenças políticas foi nomeado gari e coveiro na cidade que tem um pouco mais de 4 mil habitantes. A visita ocorreu na quinta (12).

O ex-gari aponta o compromisso do governo com o asfaltamento da MT-240, que liga Santo Afonso a Tangará da Serra. Conforme o prefeito, o asfalto nessa rodovia deve beneficiar também as cidades vizinhas, como Arenápolis, Nortelândia, Alto Paraguaia, Diamantino, Nova Marilândia e Tangará da Serra.

O prefeito de Nova Marilândia, Juvenal, que já foi prefeito do município, diz que os principais fatores que demandam uma parceria com o Estado são a segurança pública e a infraestrutura.

“Pedimos ao governador, pelo menos, mais dois policiais para atender a segurança pública do município, pois estamos com um déficit grande de policiais”, disse. Nessa linha, ele comenta que Nova Marilândia também precisa uma ponte de concreto na saída da cidade pela MT-160, pois segundo ele, lá existe uma grande indústria, que abate cerca de 180 mil aves ao dia.

Taques deu os encaminhamentos necessários para que os pedidos sejam analisados pelas secretarias de governo.

“Isso será feito na medida da possibilidade do Estado, sabemos que vivemos um momento de crise. Mas Alto Araguaia, por exemplo, é um município muito importante. Infelizmente tem tido um decréscimo na arrecadação. Mas o senhor tem um companheiro para ajudar Alto Araguaia a se desenvolver”, falou Taques ao prefeito Gustavo Melo.

Ele conta que a recuperação da MT-100, no sentido Sul do estado, foi encaminhada ao secretário adjunto de Obras Marcos Catalano, que está respondendo pela pasta de Infraestrutura (Sinfra).

“Conversamos também sobre manter os cursos de Direito, não como uma turma especial, mas de forma permanente. E também outros cursos como Engenharia, Agronomia e Medicina Veterinária”, explica Taques. Os cursos são oferecidos hoje pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). (Com Assessoria)