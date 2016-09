Prefeitura abre licitação para obras de restaurantes do Parque das Águas

Divulgação A área para construção do parque das águas foi liberada pelo governo em 2014

A Prefeitura de Cuiabá realiza na segunda (12) a licitação para concessão de 4 lotes onde serão construídos os restaurantes do Parque das Águas, na Lagoa Paiaguás. A inauguração está programada para dezembro. Confira o edital em anexo.

A licitação será na modalidade de pregão presencial pelo maior lance ou oferta, e acontecerá a partir das 9h, no auditório do subsolo do Palácio Alencastro.

Os 3 primeiros lotes terão área total de 500 m², na qual as concessionárias vencedoras do certame deverão construir um bar/restaurante, com área construída mínima de 350 m². Já o lote 4 terá uma área total de 750 m², na qual a concessionária vencedora deverá instalar um food park, com área construída mínima de 500 m².

Segundo o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Alberto Machado, o cronograma da obra está sendo cumprido. "O ritmo das obras está acelerado e gente acredita que no final de novembro, ou início de dezembro elas estarão concluídas e será possível inaugurar o parque de acordo com a decisão do prefeito Mauro Mendes”, afirma Alberto Machado.

Nesta semana o secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, esteve na China para fazer a liberação dos equipamentos que serão utilizados no parque, principalmente o "show das águas", que será apresentado duas vezes por dia, todas as noites. A ida de um representante da prefeitura foi uma exigência da fábrica para liberar os equipamentos, que chegarão em Cuiabá num prazo entre 45 e 60 dias.

O parque custa cerca de R$ 10 milhões, e deve ter área de lazer em 270 mil m², sendo 1,5 km de pista de corrida e caminhada, 1,6 km de ciclovia, dois quiosques, duas academias ao ar livre, dois parquinhos infantis, um mirante e um estacionamento com mil vagas. No período noturno, haverá fontes luminosas no centro da lagoa, que possui 80 mil m² de lâmina d’água.

O acesso ao parque poderá ser feito pela avenida da Assembleia, pelo bairro Paiaguás, e pela Avenida Dr. Hélio Ribeiro. (Com Assessoria)

