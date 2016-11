Prefeitura afirma que vai efetuar repasse na 4ª e refuta decisão do TCE

Reprodução Secretário municipal de Saúde Ary Soares recebeu notificação do TCE para se afastar do cargo

Após a decisão do conselheiro do TCE, Sérgio Ricardo, que determinou o afastamento por 48h do secretário de Saúde de Cuiabá, Ary Soares, pelo não repasse ao Hospital do Câncer, a Prefeitura da Capital afirma que não havia necessidade da medida cautelar do TCE no valor de R$ 2,9 milhões, porque o valor já está empenhado e deverá ser pago na próxima quarta (16).

A prefeitura ainda garante que em virtude disso vai adotar medidas cabíveis inclusive judiciais para evitar a aplicação das sanções previstas na decisão, dada a ausência de ilegalidade e de irregularidade na conduta da secretaria municipal de Saúde.

Em nota, o advogado Maurício Magalhães Faria Junior explica que não houve o afastamento do secretário, mas apenas a intimação para que procedesse ao pagamento das duas competências, de setembro e outubro, sob pena de, se não o fizer, ser afastado.

Além disso, afirma que a medida é ilegal por violar a Lei nº 4.320/64. “Porque ainda não houve a verificação do pagamento da competência de outubro, pela secretaria municipal de Saúde e pelo Ministério da Saúde, da efetiva prestação dos serviços, cujo procedimento, como bem sabem os representantes do Hospital do Câncer, necessita de 45 dias”, diz trecho da nota.

Segundo a prefeitura, este procedimento de liquidação que obrigatoriamente antecede ao pagamento é realizado também com os demais hospitais filantrópicos, de modo que todos os meses há o pagamento de uma competência. Ressalta ainda que a decisão, como proferida, implica em antecipação de pagamento da competência do mês de outubro.

Afastamento

A cautelar do afastamento de Ary Soares vale até que a prefeitura efetue dois repasses atrasados ao Hospital do Câncer. A pendência referente a setembro e outubro chega a R$ 5,4 milhões.

Na representação ao TCE, o Hospital do Câncer alega que os valores referem-se a procedimentos já executados. Afirma ainda que a ausência dos pagamentos coloca em risco a continuidade dos serviços oferecidos gratuitamente à população. Sérgio Ricardo também determinou a notificação do prefeito Mauro Mendes (PSB), do prefeito em exercício Haroldo Kuzai (Solidariedade) e de Ary. A ausência do pagamento em até 48h ensejará multa diária individual aos responsáveis.

