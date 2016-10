Prefeitura consegue financiamento para a contrapartida do PAC no BB

Patrícia Sanches/Rdnews Secretário municipal de Fazenda, Pascoal Santullo, participou com o prefeito da assinatura do contrato A Prefeitura de Cuiabá conseguiu junto ao Banco do Brasil fazer o financiamento da contrapartida do PAC (CPAC), no valor de R$ 14,76 milhões. A informação é do secretário municipal de Fazenda, Pascoal Santullo Neto, que participou junto com o prefeito Mauro Mendes na sexta (28), da assinatura do contrato.

De acordo com o secretário de Fazenda, esse valor corresponde aos 10% que a prefeitura teria que arcar no contrato feito com a Caixa Econômica Federal para obras de pavimentação asfáltica no Programa Novos Caminhos. “A grande vantagem desse empréstimo é que a contrapartida já paga vai voltar para a Fonte 100 da prefeitura e poderá ser aplicada em mais obras de pavimentação asfáltica. Nós já pagamos mais de R$ 2 milhões este ano e o futuro prefeito terá cerca de R$ 12 milhões a mais para aplicar”, explicou Pascoal Santullo.

A prefeitura irá pagar cerca de R$ 162 mil por mês em 92 meses. Os juros deste financiamento serão de 3,4% ao ano, mais a Taxa de Juros em Longo Prazo (TJLP) que hoje está em torno de 7,5% ao ano. “A Prefeitura de Cuiabá foi a única que conseguiu fazer esse financiamento por estar adimplente e ter apresentado toda a documentação solicitada pelo Banco do Brasil”, acrescentou o secretário de Fazenda. (Com Assessoria)