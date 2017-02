Prefeitura de Barra recorre na PGJ para revogar lei de redivisão de terra

A Prefeitura de Barra do Garças protocolou na Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) um ofício de propositura de inconstitucionalidade da Lei 10.500/2017, a lei da redivisão, que retirou uma área de 405 m² do município, que passou a pertencer a Nova Xavantina. A propositura busca a revogação da lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador Pedro Taques (PSDB).

Reprodução Prefeito de Barra do Garças, Beto Farias, busca judicialmente a revogação da lei de redivisão

O prefeito Beto Farias (PMDB) apresentou uma série de argumentos para a revogação da lei. Entre os itens apresentados, o peemedebista cita a não realização de um plebiscito com a população e a violação da Constituição Federal, que aponta que a criação, incorporação e desmembramento de município mediante consulta prévia junto à população dos municípios envolvidos.

Além desses fatores, o prefeito anexou documentos da coordenadora de cartografia da secretaria estadual de Planejamento (Seplan), Lígia Camargo, que visitou 100% das fazendas localizadas na região, inclusive, com listagem de pessoas que moram no distrito de Indianópolis. Ela teria recomendado a Assembleia a anexação da localidade a Nova Xavantina sob pena de prejuízos. “O problema é dissociar essa região de fazendas do distrito. Ou vai o distrito inteiro e as fazendas junto, ou não vai nada”, teria argumentado a técnica da Seplan.

"A Assembleia ignorou o entendimento técnico da Seplan, que foi totalmente desfavorável à alteração da divisa, mostrando claramente que o interesse de Nova Xavantina foi somente de aumentar a arrecadação tributária com o incremento do ICMS, ITBI, ITR, FPM, FETHAB e outros, sem estar preocupado com a prestação de serviços públicos a comunidade local. Além disso, os prejuízos são graves aos moradores na prestação de serviços públicos essenciais, como a saúde e a educação", diz o prefeito.

Além da propositura, que será analisada pela PGJ, a prefeitura impetrará uma medida cautelar na Justiça para suspender os efeitos da lei. Com a redivisão, Barra do Garças perdeu cerca de 5% da área, o equivalente a 40 mil hectares, onde estão localizadas cerca de 10 grandes fazendas produtoras e com um rebanho bovino superior a 100 mil cabeça.