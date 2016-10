Prefeitura de Cuiabá é liberada para conceder iluminação pública a PPP

Rdnews Empresa vai ficar responsável pela iluminação pública de Cuiabá por 30 anos

A secretaria municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá (SMSU) foi liberada pelo Tribunal de Contas para dar procedimento licitatório à concessão por meio de Parceria Público Privada (PPP), para modernização, expansão, operação e manutenção da iluminação pública de Cuiabá, com prazo de duração de 30 anos, prorrogável por mais cinco, com valor total estimado em R$ 752,2 milhões.

A decisão foi tomada na sessão plenária de terça (18), que julgou a representação externa movida pela empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade Ltda, que pedia a suspensão da medida cautelar (Acórdão n. 80/2016) do TCE que, por sua vez, suspendeu o Edital nº 001/2016, expedido pela SMSU, na gestão de José Roberto Stopa, em março deste ano. O pedido de suspensão da licitação foi feito, à época, pela empresa Global Ligth Construções Ltda.

Justiça cassa liminar que suspende concorrência da PPP para iluminação

O relator e autor da cautelar, conselheiro Sérgio Ricardo, com base nos trabalhos de auditoria da 5ª Relatoria e da secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, fez um amplo estudo dos argumentos que embasaram a suspensão do edital há seis meses. Segundo a empresa denunciante, havia indícios de que o edital continha cláusulas abusivas que restringiam o caráter competitivo do certame. No caso, a exigência de liquidez geral e corrente das licitantes (capacidade de pagamento) de 1,5% era apontada como incompatível com a realidade das possíveis licitantes.

Em defesa, a Prefeitura de Cuiabá informou ao relator Sérgio Ricardo que essa restrição é necessária porque a empresa precisa investir, logo no primeiro ano, R$ 45 milhões, tendo três meses de carência para iniciar a troca das lâmpadas. Lembra, ainda, que o percentual aplicado pela prefeitura é o mesmo da concessão da BR-163, feita pelo governo federal. Outra ressalva era que as exigências se fizessem necessárias para que não ocorressem, com a licitação da iluminação, os mesmos erros cometidos com o certame do saneamento.

"Em nenhum dos itens apontados como irregularidade houve descumprimento legal e não existe razão para anulação do certame licitatório. A exigência de liquidez instantânea por meio de índice de 1,5 é razoável e nada abusivo, já que tal condição serve como garantia para a administração pública quanto ao potencial financeiro daqueles que participam do certame", disse Sérgio Ricardo.

Finalizou, ainda, que os fatos analisados pelas equipes técnicas do TCE como, por exemplo, o modelo de contratação com PPP deve servir ao jurisdicionado como orientação técnica.

O processo foi julgado, por unanimidade, pelo Pleno do TCE, com elogios dos conselheiros Waldir Teis, Moisés Maciel e do vice-presidente do TCE, conselheiro Valter Albano, que presidiu a sessão plenária. Foi determinado, ainda, que a Prefeitura de Cuiabá, por intermédio de seus órgãos competentes, encaminhe ao TCE, anualmente, durante a execução contratual, os relatórios que demonstrem a fiscalização da concessão, a execução contratual e demais documentos necessários para a fiscalização pelo Controle Externo do contrato de concessão da iluminação. (Com Assessoria)