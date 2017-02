Prefeitura de Cuiabá não recorre de suspensão do contrato da iluminação

Rdnews Contrato para troca de lâmpadas em Cuiabá foi suspenso pelo Tribunal de Contas

A Prefeitura de Cuiabá não vai recorrer contra decisão do Tribunal de Contas (TCE), que determinou a suspensão do contrato de concessão por meio de Parceria Público Privada (PPP), referente à Iluminação Pública. No entanto, informou que vai encaminhar toda a documentação solicitada pelo TCE para que o tribunal possa fazer a análise e dar o parecer sobre o processo.

"A prefeitura ressalta que a transparência é um dos pontos bases da administração municipal. Inclusive, o próprio prefeito Emanuel Pinheiro já havia decidido conhecer melhor todo processo da PPP. A prefeitura reforça também que entende a importância do TCE, nesse sentido, afirma que, após análise dos documentos, irá acatar a decisão", diz trecho da nota.

Suspensão

O contrato suspenso previa a modernização, expansão, operação e manutenção da iluminação pública da Capital, em R$ 712 milhões. A suspensão foi determinada pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, ontem (08), a pedido Ministério Público de Contas (MPC).

Para o TCE, a implantação do sistema de telegestão e CCO não comprova que haverá economia no uso da tecnologia, inclusive no LED. Assim, estaria violando o princípio da eficiência e também da economicidade pela falta de prestação de contas mensal. Nesse sentido, se confirmada essa hipótese, quando analisado o mérito do recurso, poderá ser configurada uma prática de sobrepreço.

O prefeito, a secretaria de Gestão, sob Rafael de Oliveira Cotrim Dias, e a secretaria de Serviços Urbanos, sob José Roberto Stopa, foram notificados da determinação.

O procedimento licitatório foi realizado ainda na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes (PSB). Em dezembro, o ex-gestor havia publicado o resultado da licitação para da PPP da iluminação pública, cujo vencedor foi o consórcio Cuiabá Luz, com sede na Bahia.

Um ofício também será encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para que fique ciente da decisão para fornecer ao TCE a cópia do relatório conclusivo do resultado das negociações com Cuiabá.

O consórcio Cuiabá Luz é formado pelas empresas FM Rodrigues e Cia LTDA, Cobrasin Brasileira de Sinalização e Construção LTDA e Sativa Engenharia LTDA. A concessão prevê a troca de 67 mil pontos de iluminação por lâmpadas de LED em três anos.