Prefeitura de VG adianta pagamento e salários saem antes do Carnaval

Gilberto Leite/Rdnews Prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos vai pagar o salário dos servidores até amanhã

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, anunciou o pagamento do salário dos servidores públicos municipais entre hoje (23) e amanhã. A folha bruta está estimada em R$ 24 milhões e contempla a todos os servidores, ativos, inativos e pensionistas, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e do Instituto de Previdência e Seguridade Social (Previvag), e segundo a própria prefeita estes recursos são importantes para aquecer a economia da Grande Cuiabá.

“Temos a exata dimensão da importância para a economia local o fato de pagarmos os salários do funcionalismo público em dia”, explicou Lucimar Sacre de Campos assinalando que o comércio e a indústria têm sido parceiros da administração, fazendo girar a roda econômica e contribuindo para que o Brasil saia da crise.

O secretário de Assuntos Estratégicos, Jayme Campos, assinalou que desde que Lucimar assumiu a administração uma série de medidas de contenção de gastos e corte de despesas foram adotadas e isto permite que se tenha um calendário de pagamento de salários, além do compromisso com os fornecedores que prestam serviços para o município de Várzea Grande.

Tanto Lucimar quanto o marido Jayme Campos sinalizaram que os esforços para melhoria no atendimento dos serviços prestados pelas unidades de saúde, educação, obras e segurança.

“Na atualidade do país, temos que otimizar os recursos existentes, cobrar aqueles que deixam de cumprir com suas obrigações sonegando ou não pagando suas despesas para com o poder público e fazer com que os recursos públicos atendam da melhor forma possível aos cidadãos ordeiros desta terra trabalhadora”, disse Lucimar ao defender uma maior atuação do poder público na eficiência dos serviços prestados. (Com Assessoria)