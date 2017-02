Prefeitura diz que cobrança de IPTU é falsa e encaminha denúncia ao MPE

Diário da Notícia Boletos para pagamento de tributos em atraso do IPTU são retirados na própria Prefeitura de Sinop

A prefeitura de Sinop desmente a informação que está notificando moradores sobre o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Esta semana a jurisdição do município obteve um documento que é entregue nas casas, principalmente do bairro Gente Feliz, com a logomarca da prefeitura. A administração irá encaminhar a denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE).

De acordo com o procurador jurídico Marcel Natari Vieira, o documento é falso e empresa terceirizada notifica a população com um documento em que consta a logomarca, porém a assinatura e o telefone são da própria instituição. “Esse tipo de notificação é ilegal, a empresa está utilizando a logomarca da Prefeitura e colocando abaixo, o telefone particular da empresa. O documento consiste na cobrança de parcela de IPTU em atraso. A Prefeitura de Sinop informa que não realiza esse tipo de cobrança”, explicou.

O procurador reforça que a dívida do morador pode até existir, mas que a Prefeitura não realiza esse tipo de cobrança. “Essa empresa não presta serviços para a Prefeitura de Sinop. A atendente diz que tem parceria com a Caixa Econômica para a cobrança de contratos de arrendamento e que tem que cobrar o IPTU, mas essa cobrança é ilegal, pois cabe somente à Prefeitura promover essa cobrança, seja através da própria gestão ou na contratação de uma terceirizada, porém, sem promover despejo ou fazer leilão, como dito na notificação falsa”, afirmou.

Os boletos para pagamento de tributos em atraso do IPTU são retirados na própria Prefeitura de Sinop, na Avenida das Embaúbas. O horário de atendimento é das 7h às 13h.

Falsas informações

No dia 26 de janeiro, um link compartilhado nas redes sociais quando os internautas acessavam, eram automaticamente redirecionados à uma página com a logomarca da prefeitura de Sinop, que mostrava um edital para a realização de um concurso público. De acordo com o falso edital, a carga horária seria de 40h semanais com remuneração variável entre R$ 880,00 e R$ 5.762,28 para todos os níveis de escolaridade. A prefeitura de Sinop desmentiu a realização de um concurso e informou que está em processo de organização, mas que ainda não há uma previsão de publicação do edital.