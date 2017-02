Prefeitura homologa concurso e abre estágio probatório a 92 aprovados

Gilberto Leite/Rdnews Prefeita Lucimar Campos diz que gestão reconhece direito dos servidores já aprovados em concurso

A Prefeitura de Várzea Grande vai publicar no Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Portaria 025/2017, que homologa o estágio probatório de 92 servidores públicos municipais em diversas áreas. Com isso, o Executivo municipal contabiliza 416 servidores de Várzea Grande com a situação funcional regularizada.

As homologações começaram a ser divulgadas no final do ano de 2016. “Estamos paulatinamente regularizando uma situação que vem se arrastando sem justificativa e reconhecendo o direito dos servidores que são aprovados em seu estágio probatório em se tornarem estáveis no serviço público municipal”, disse a prefeita Lucimar Campos.

Ela sinalizou que o descumprimento nas regras definidas pela Lei 1.164/1991 acaba prejudicando não apenas a administração municipal, mas o servidor e a própria população, pois o estágio probatório é a demonstração de que o aprovado no concurso público cumpriu as obrigações assumidas quando foi empossado.

O secretário de Administração de Várzea Grande, Pablo Gustavo Moraes Pereira, explicou que o estágio probatório quando cumprido assegura ao servidor público condições de trabalho e atuação dentro de regras próprias.

“Mais do que se ter regras de interesse do servidor público e da Administração Pública temos uma regra da gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos que é de bem atender a população com serviços de qualidade e com atenção redobrada”, disse o secretário de Administração.

Profissionais homologados

Entre os profissionais que tiveram seus concursos públicos com seus estágios probatórios homologados estão, professores, auditores, arquiteto, analista de sistema, serviços gerais, agente de segurança, médico oncologista (que trata de doenças como câncer); médico ortopedista; médico urologista; médico pneumologista; médico cirurgião vascular; médico ginecologista; médico mastologista; médico alergista; médico geriatra; médico gastroenterologista; médico pediatra; médica neurocirurgiã; odontólogo; enfermeiro; psicólogo; assistente social; administrador do SUS; agente administrativo; merendeira entre outros.

“Veja que temos uma vasta gama de profissionais da área médica, tornando assim o atendimento em Várzea Grande, especializado e principalmente pronto para prestar todo tipo de atendimento”, frisou a prefeita, destacando que os profissionais da área médica são essenciais, assim como uma merendeira, um motorista, um agente administrativo ou um professor. “O importante é atender bem a população que é quem paga os salários de todos nós, inclusive o meu de prefeita”, sinalizou Lucimar Campos. (Com Assessoria)