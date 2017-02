Prefeitura identifica 44 mil buracos em 198 bairros de Cuiabá e faz ação

Após um levantamento da Prefeitura de Cuiabá foram identificados 44,3 mil buracos em 198 bairros e, por isso, uma operação foi realizada para amenizar o problema. Segundo o apurado, a região Sul, que engloba bairros como Tijucal, Pedra 90 e Parque Cuiabá, é a que mais aparece com ruas esburacadas.

Gilberto Leite Segundo a secretaria de Obras Públicas, 10 equipes da prefeitura estão nas ruas trabalhando

Ocorre que ano após ano os buracos têm dado dor de cabeça aos cuiabanos e, obviamente, aos motoristas, tornando-se a demanda mais reclamada na secretaria municipal de Obras Públicas. “A principal urgência levantada foi a realização da operação Tapa Buraco, diante da quantidade grande de buracos identificados. Para amenizar o problema, colocamos 10 equipes nas ruas”, disse Vanderlúcio Rodrigues, secretario da pasta ao .

A operação já começou e até março o problema será amenizado. Neste sentindo, o secretário ressalta que não dá para resolver a situação totalmente. “Totalmente é difícil, mas nós queremos ver se até o final de março damos uma amenizada para que haja uma diminuição no problema”, explica.

Paralelo a isso, a prefeitura também realiza manutenção nas estradas rurais. Ao todo, os três assentamentos Cinturão Verde, Rio dos Couros e Bandeira somam mais de 120 Km de patrolamento e encascalhamento. Todavia, até o momento foram executados aproximadamente 50 Km de manuntenção das estradas.

Conforme o secretario, outra urgência solicitada foi a limpeza dos bueiros na Capital. “Tem muita boca de lobo entupida. Drenagem também entupida , há tubos de concretos quebrados, como pode ver várias avenidas têm erosão, então, nós estamos atendendo essas demandas”. Vanderlúcio comenta que quatro equipes realizam o trabalho preventivo de limpeza das bocas de lobos e drenagem.

Obras de pavimentação

Ainda conforme Vanderlúcio, a prefeitura faz um levantamento dos contratos de pavimentação do governo municipal. As obras de pavimentação estão paradas no bairros Jardim Vitória, Altos da Serra I e II, Jardim União e Dr. Fábio I e II, por exemplo.

“Estamos levantando todos esses contratos de obras paradas do Jardim Vitória, Altos da Serra 1 e 2 e outros, para fazer um trabalho de reativação e, com isso, um novo cronograma físico financeiro para dar ordem de reinício de todas essas obras”. A previsão de reinício também será em março.