Prefeitura muda de ideia e vai bancar transporte escolar até obter repasse

Tiago da Luz Ônibus escolar responsável por fazer o transporte dos alunos de Sorriso

A Prefeitura de Sorriso informou que irá custear o transporte escolar para aproximadamente 1.800 alunos da rede estadual por dez dias até que o Governo do Estado efetive o repasse de R$ 734 mil, que estão atrasados. Inicialmente, o serviço iria ser suspenso e os estudantes ficariam sem transporte.

“Apesar do Estado não ter repassado as parcelas em atraso, nem tão pouco o combustível, a prefeitura irá arcar com as despesas desses 10 dias de aula das escolas públicas estaduais”, afirmou a secretária municipal de Educação e Cultura, Lenide Pereira.

Sem repasse do Estado, Sorriso deve suspender transporte escolar hoje

A partir dessa segunda (12), serão atendidas 18 linhas urbanas e 13 linhas rurais até o dia 23, que transportarão apenas os alunos das escolas estaduais. “Fizemos um planejamento e alguns ônibus farão mais de uma linha, para evitar gastos desnecessários. Pedimos aos pais que enviem seus filhos para que os veículos não rodem vazios, principalmente aos sábados”, frisou Lenide.

A secretaria estadual de Educação (Seduc) informou que os repasses não foram feitos por problemas na prestação de contas encaminhada pelo município, mas que a situação foi regularizada e o pagamento deve ser feito até a próxima semana.

Ao todo, o Estado deve repassar a Sorriso cinco parcelas de R$ 146,9 mil, totalizando R$ 734,6 mil, além de 73 mil litros de combustível. Esses valores referem-se ao acordo firmado entre Estado e municípios, para o ano letivo de 2016.