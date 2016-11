Prefeitura paga 3ª parcela e 9,83% do RGA junto ao salário de novembro

Reprodução Folha de pagamento é de R$ 42 mi líquidos; prefeitura tem em torno de 17 mil funcionários

Os servidores efetivos, ativos e inativos, e comissionados da Prefeitura de Cuiabá receberão o reajuste de 2,83% nos salários de novembro. O reajuste é referente à última parcela da Revisão Geral Anual concedido pela administração municipal, cujo total chega 9,83%.

A primeira parcela, de 5 %, foi concedida em maio e a segunda, foi paga em setembro, no valor de 2%. Os servidores da Educação tiveram o reajuste pago em julho, data-base da categoria, e em novembro receberão 2,49%.

A folha de pagamento é de cerca de R$ 42 milhões, em valores líquidos. A prefeitura tem em torno de 17 mil funcionários. Com o reajuste, o impacto na folha líquida será de cerca de R$ 1,1 milhão.

“O reajuste equivale ao valor residual devido aos servidores públicos a título de revisão geral anual que lhes é assegurada pela Constituição Federal de 1988 e pela legislação municipal, sendo correspondente à inflação registrada no País no período de 1º maio de 2015 a 30 de abril de 2016, de acordo com o INPC/IBGE”, explicou o secretário de Gestão, Eroaldo de Oliveira.

Fim de mandato

No final de outubro, o prefeito Mauro Mendes (PSB) proibiu nomeações de servidores em cargos comissionados em dezembro. “Será o mês em que ocorrerão muito mais demissões para que entreguemos a administração mais enxuta para o próximo prefeito. Estamos estudando o pagamento da rescisão dentro do mês”, disse Mauro.

Ao fazer uma previsão para a reta final do mandato, a prefeitura informou que até o final do ano serão entregues as obras do Porto Cuiabá, Parque das Águas e de oito escolas e creches municipais e, ainda, três mil títulos definitivos de regularização fundiária.(Com Assessoria)