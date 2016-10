Prefeituras antecipam pagamento de salário; Estado segue sem definição

Gilberto Leite/Rdnews Prefeita de VG Lucimar Campos adiantou o pagamento do salário de servidores e busca mais verbas

As Prefeituras de Cuiabá e de Várzea Grande, duas maiores do Estado, anteciparam o pagamento de outubro em comemoração ao Dia do Servidor Público.

A Capital fará os depósitos na sexta (28) e a cidade vizinha creditará os salários ainda hoje (27).

Enquanto os servidores municipais passarão o feriado com dinheiro no bolso, o funcionalismo estadual ainda não sabe quando receberá os salários já que o governo não definiu como fará o pagamento de outubro em função da crise financeira.

A folha do mês passado foi paga de foram escalonada, sendo que os vencimentos até R$ 6 mil líquidos foram pagos dia 30 de setembro e o restante somente dia 10 deste mês.

Apesar da indefinição, os servidores do Estado ganharam ponto facultativo de segunda (31) até quarta (2).

A folha de pagamento de Cuiabá é de cerca de R$ 42 milhões, em valores líquidos. A prefeitura tem em torno de 17 mil funcionários. O prefeito Mauro Mendes (PSB) decidiu não transferir o ponto facultativo para segunda (31) e emendar com o feriado do Dia de Finados, 2 de novembro, como fizeram diversos órgãos estaduais, para não atrapalhar os serviços de competência do município como a limpeza dos cemitérios e a realização de licitações importantes, marcadas para 1º de novembro.

Já a folha da Prefeitura de Várzea Grande, em média, tem custo acima de R$ 21 milhões mensais entre Executivo e suas autarquias com Dae e Previvag. A prefeita Lucimar Campos (DEM) já anunciou o calendário de pagamento das três folhas de salários até o final de 2016, numa soma total de mais de R$ 84 milhões.

Segundo o calendário de pagamento anunciado por Lucimar, hoje será creditado na conta de todos os servidores públicos de Várzea Grande o salário de outubro. Em 30 de novembro será quitado o vencimento correspondente ao mês. Dia 20 de dezembro serão pagos os valores referentes ao 13º salário e no dia 29 do último mês do ano será quitado para todos os servidores o salário, finalizando o ano com todas as contas em ordem.