Presidente aceita dividir recursos da multa, mas vai cobrar contrapartida

Após diversas idas a Brasília para pedir socorro financeiro ao governo federal, o governador Pedro Taques (PSDB) termina a reunião com o presidente Michel Temer e integrantes da equipe econômica, nesta terça, com a boa notícia de que o governo federal concordou em repartir com os estados, também, a arrecadação com a multa aplicada contra os contribuintes que aderiram à chamada "repatriação".

Até então, o governo havia concordado somente em dividir com os estados o dinheiro arrecadado com o Imposto de Renda cobrado na "repatriação".

Os governadores sempre alegaram, porém, ter direito também a parte da multa e, até, entraram com processo no Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir a divisão dos recursos. Mais cedo, o governo federal já havia depositado em juízo R$ 5 bilhões por conta da determinação do STF.

Como contrapartida em relação à multa que será partilhada com estados e municípios, o presidente Temer cobrou dos Estados que retirem as ações que tramitam no STF e se comprometam a apoiar e se integrar junto à reforma da Previdência e ao ajuste fiscal.

A reunião com Temer, que resultou no "pacto nacional" pelo equilíbrio das contas públicas, foi motivada pela crise financeira enfrentada pela maioria dos estados.

Para ter acesso aos benefícios, os estados deverão apoiar a PEC do teto de gastos públicos e promover uma reforma da Previdência Social em nível estadual. Os estados também não poderão contratar servidores, ou dar aumentos, pelos próximos dois anos, e terão que reduzir em 20% o valor das despesas com cargos comissionados, temporários e gratificações. (Com G1)

Veja, abaixo, a íntegra da nota divulgada pelo presidente Michel Temer após a reunião com os governadores:

Nota à imprensa

Reunidos, hoje em Brasília, governadores de estados, o presidente da República, Michel Temer, os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, bem como os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Renan Calheiros, decidiram constituir um grande pacto nacional pelo equilíbrio das contas públicas que compreende:

1. Unidade absoluta de ação da União e dos estados no ajuste fiscal proposto pelo governo federal, assim como aquelas medidas já apresentadas e outras que serão propostas sobre a reforma da previdência;

2. Que os governadores formalizarão, com número necessário de apoio de deputados federais, emenda à PEC da reforma da Previdência a ser apresentada pela União com vistas a constarem no texto as obrigações previdenciárias aplicáveis pelos estados e pelo Distrito Federal;

3. A partir desta quarta-feira (23/11), os secretários de Fazenda elaborarão, com a secretaria do Tesouro Nacional, proposta de ajuste dos estados a ser apresentada, na próxima semana, por um grupo de governadores representando as regiões, ao ministro da Fazenda, para detalhar as propostas limitadoras dos gastos nos estados;

4. O compromisso com o corte de gastos foi tambem acordado unanimemente entre os governos dos estados e a União;

5. Em face dessas providências, serão formatados instrumentos juridicos necessários ao acordo a ser formulado perante o Supremo Tribunal Federal;

6. Todas essas medidas buscam construir ambiente favorável à recuperação econômica e ao retorno do desenvolvimento no mais curto espaço de tempo possível.