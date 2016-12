Presidente da Câmara vai ser novo secretário de Trânsito de Sinop

. Vereador Mauro Garcia não conseguiu se reeleger, mas terá cargo na prefeitura

O atual presidente da Câmara de Sinop e primeiro suplente do PMDB na próxima Legislatura, Mauro Garcia (PMDB), foi anunciado na noite dessa segunda (19) como próximo secretário de Trânsito da cidade. A confirmação foi feita pelo também peemedebista o vereador Ademir Bortolli, na tribuna.

Com mais essa confirmação, sobe para sete o número de secretários definidos para a gestão da prefeita diplomada Rosana Martinelli (PR). A servidora pública Veridiana Paganotti vai comandar a secretaria de Educação, a professora Anna Dias da Costa a secretaria de Administração, o empresário Daniel Brolese a secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, Mineração e Agricultura e a administradora Luciane Bertinatto Copetti para a secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Outros nomes anunciados são do advogado Marcel Natari Vieira, na Procuradoria Jurídica, do engenheiro de produção Paulinho Abreu, na Diretoria do Prodeurbs e da professora Letícia Vieira, diretora na secretaria de Diversidade Cultural.

Das pastas que faltam ser definidas, a republicana deve anunciar nos próximos dias quem são os escolhidos para comandar as secretarias de Saúde e Governo.

Ao anunciar parte do secretariado, das diretorias, coordenações e Procuradoria Jurídica, Rosana Martinelli afirmou que o critério de escolha dos profissionais foi por meio de uma junção técnica e política, o que, segundo ela, é uma amostra de sua gestão a partir do próximo ano.

