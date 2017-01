Presidente do PMDB em Cuiabá, Clóvis é nomeado a cargo no Incra

Reprodução Presidente Michel Temer nomeia Clóvis Cardoso no Incra, após saída de Antonio Possas Carvalho

O presidente do PMDB em Cuiabá, Clóvis Cardoso, foi nomeado pelo presidente da República Michel Temer para ocupar o cargo de diretor de obtenção de terras e implantação de projetos de assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A nomeação ocorreu por meio de decreto, datado da última sexta (6).

Ele é o quarto mato-grossense a ocupar um cargo no governo federal. Clóvis assumirá no lugar de Antônio Roberto Possas de Carvalho, o Beto, que passou a comandar a secretaria de Fazenda de Cuiabá.

Até outubro do ano passado, o Estado contava com cinco nomes em cargos federais, mas com a exoneração de Cléber Ávila (Pros), que ocupava o cargo desde 2013, do comando da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) por Temer, o quantitativo reduziu.

A indicação de Clóvis é fruto da articulação dos deputados federais Carlos Bezerra e Valtenir Pereira, ambos também do PMDB. Em abril do ano passado, Totó Parente assumiu o cargo de diretor de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da Embratur, por articulação do parlamentar.

Já em setembro 2016, Teté Bezerra, esposa de Bezerra, assumiu o cargo de secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, do Ministério do Turismo. Outro mato-grossense, Rodrigo Rodrigues trabalha na secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

Ao , Clóvis afirma que assumirá o cargo nesta terça (10), em Brasília, onde desenvolverá sua nova função. Ele está licenciado da presidência do partido na Capital e em seu lugar está Francisco Faiad, há aproximadamente 15 dias. “Fico lisonjeado pela lembrança de Temer. Isso coroa uma vida inteira de luta pela reforma agrária”, comemora.

Clóvis foi advogado da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri-MT) por 11 anos e diretor do Intermat, secretário-adjunto estadual de agricultura familiar. “Com certeza me sinto apto ao cargo”, ressalta. Sua indicação ocorreu porque essa diretoria é destinada ao PMDB de Mato Grosso.

“A diretoria hoje é a principal do Incra. Trabalham a intervenção sitiária, ou seja, se existe um lugar onde tenha um latifúndio, uma pressão social, temos diversos instrumentos para a desapropriação e compra. Elaboramos um projeto de assentamento, selecionamos as famílias e fazemos o assentamento”, explica sobre a atribuição do posto.

A diretoria destinada a Clóvis detém orçamento anual de aproximadamente R$ 400 milhões. Por mês, ele receberá salário em torno de R$ 12 mil. “Pretendo continuar as desapropriações de áreas em andamento. Vou tomar pé disso, não só aqui, mas em todo o Brasil. E trabalhar dentro disso, dando prioridade em Mato Grosso. Também tem a questão da titulação projetos assentamentos antigos, com mais de 20 anos, precisam desvincular do governo federal”, completa.