Prestes a deixar Setas, Valdiney 11 mil jovens capacitados entre ações

Gilberto Leite/Rdnews Secretário estadual de Trabalho e Assistência Social, Valdiney Antônio de Arruda

Preste a deixar a secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas), o titular Valdiney Arruda destaca que, nesses dois anos que ficou à frente da pasta, 11 mil pessoas passaram pelo programa Emprega Rede, que visa qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Deste número, 100 pessoas foram adolescentes com vulnerabilidade e 1,1 mil pessoas com necessidades especiais.

Valdiney, que comanda a pasta desde início da gestão Taques, em janeiro de 2015, está deixando o staff para dar lugar ao deputado estadual Max Russi (PSB), que assume os trabalhos a partir do ano que vem. O secretário, no entanto, deve continuar no governo em outra função.

O secretário destaca ainda que, pela primeira vez, houve melhorias na Assistência Social, por meio do movimento Bem Acolher, que trata dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. O trabalho foi realizado em conjunto com o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual (MP). “Ao todo são 76 casas de acolhimentos espalhadas por Mato Grosso”, declara.

A pasta assumida por Valdiney, na gestão Silval Barbosa (PMDB), foi alvo de irregularidades, quando tinha como titular a ex-primeira dama Roseli Barbosa, que foi presa, em agosto de 2015, na Operação Ouro de Tolo, que é continuidade da Operação Arqueiro, que investiga desvio de R$ 8 milhões da pasta. Contudo, toda a tramitação foi anulada pelo Tribunal de Justiça e será necessário fazer toda a investigação novamente.

