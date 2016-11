Prestes a encerrar mandato, Juarez destaca legado em Sinop e avalia o Governo Taques como desafinado

Preste a concluir o segundo mandato à frente da quarta maior prefeitura do Estado, o prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), acredita que o maior legado de sua gestão está relacionado ao comprometimento.

Segundo o peemedebista, enquanto muitos municípios param os investimentos após as eleições, em Sinop a situação é diferente. “O grande legado é mostrar que é possível fazer, mas só se a gente dedicar total à prefeitura”.

Em entrevista ao , ele falou sobre o resultado das eleições deste ano e as expectativas para 2018 e ainda considerou a gestão do governador Pedro Taques (PSDB) como “desafinada”.

- Qual o legado que o prefeito Juarez Costa deixa para Sinop, uma vez que teve 80% de aprovação em sua gestão?

Juarez Costa - O legado maior que eu deixo é de que é possível realizar e é possível fazer. Mostramos que após as eleições estamos em um ritmo ainda maior, enquanto todo mundo parou, aqui está acelerado. Só depois das eleições entrego mais bairros com asfalto, ciclovias e uma série de outras obras. O grande legado é mostrar que é possível fazer, mas só se a gente dedicar total à Prefeitura.

- O que esperar para 2018 do PMDB e do Juarez Costa?

Juarez - O partido é forte e tem bons nomes e a partir do ano que vem começa a eleição 2018. Muita discussão vai ter neste sentido, bons nomes vindo para o PMDB para disputar governo, bons nomes para o Senado e para deputado federal e deputado estadual. Evidentemente que quando estamos aqui a própria sociedade que você siga o caminho da política, principalmente quando está sendo bem avaliado, que é o meu caso. Então coloco previamente o nome para deputado federal, mas vamos debater muito ao longo desse tempo.

- O grupo do PMDB venceu as eleições em Sinop e também na Capital, o partido saiu fortalecido do pleito deste ano?

Juarez - É o maior partido de Mato Grosso e a vitória do Emanuel Pinheiro foi uma grande vitória, como foi uma grande vitória em Sinop, que tinha três candidaturas fortes. O PMDB sai muito fortalecido.

- Qual a avaliação da atual gestão do Governo do Estado?

Juarez - Não sei nem como comentar ainda, porque a gente não sabe se há desencontro dentro do secretariado, a gente vê uma gestão um pouco ainda desafinada e o que a gente espera é que haja essa afinação, porque a gente torce pelo melhor, mas por enquanto não tem essa afinidade e os resultados não são os esperados.