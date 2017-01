Primeira prefeita da cidade, Rosana reforça administração humanizada

Jaime JR Prefeita de Sinop, Rosana Martinelli discursa após posse e sinaliza gestão humanizada na cidade

A prefeita de Sinop Rosana Martinelli (PR) foi empossada na tarde deste domingo (1), durante cerimônia realizada no Centro de Eventos Dante de Oliveira. No discurso ela agradeceu a confiança da população, reforçou o compromisso de fazer uma gestão humanizada e lembrou que o maior partido da cidade é Sinop.

“A eleição acabou em outubro e agradeço imensamente os 23.981 votos de confiança. Agora, chegou o momento de trabalharmos juntos pela cidade. Serei a prefeita de todos os sinopenses, daqueles que votaram em mim ou não, e vou trabalhar incansavelmente para manter e ampliar o desenvolvimento de nosso município”, pontua Rosana, que foi eleita em 2 de outubro com 39,55% dos votos válidos.

Primeira mulher eleita para administrar Sinop, Rosana é a sétima prefeita da história da cidade, que é considerada a Capital do Norte do Estado. Dentre os principais desafios para os próximos quatro anos destacou a importância de fazer uma gestão mais humanizada e diminuir gastos em tempos de crise.

“Quero que o sinopense me ajude a governar, fazendo reivindicações e acompanhando o nosso trabalho. Pretendo gerir o destino do munícipio de forma ainda mais humanizada, trazendo as pessoas para perto da gestão, priorizando a saúde, a escola das crianças e implantar o conselho formado por pessoas representativas na sociedade, convocado quando precisarmos".

Aproximadamente 750 pessoas participaram da solenidade, na qual a prefeita e o vice Gilson de Oliveira (PMDB) foram empossados pelos vereadores da Legislatura 2017/2020. Também participaram do ato, o deputado estadual Silvano Amaral (PMDB) e o suplente de senador Jorge Yanai (PMDB).