. Primeiro prefeito eleito de Sinop morre aos 74 anos vítima de câncer

Morreu na madrugada desta terça (13) o primeiro prefeito eleito de Sinop, Geraldino Dal Maso. Ele estava internado deste quinta-feira (8) no Hospital Santo Antônio, onde se tratava contra um câncer descoberto há três anos.

Geraldino foi eleito prefeito de Sinop em 1983 e permaneceu no cargo até 1988. Seu antecessor, Osvaldo Paula havia sido nomeado prefeito, ainda no regime militar. Foram companheiros de luta pela cidade.



Nos últimos anos Geraldino realizava trabalhos voluntários e coordenava obras na Apae de Sinop e no Lar Madre Vanini, uma instituição criada para cuidar de idosos. Na semana passada estava ajudando os organizadores de um leilão para captação de recursos destinados doentes em tratamento contra o câncer em Mato Grosso.

Desafios além do poder público

Depois da política seguiu como empresário. Ao lado da esposa, Nelsa Dal'Maso (72), criou cinco filhos: Sirlei, Lourdes, Teresinha, Jair e Rafaela. Sete netos fazem parte da família que há quatro anos recebeu a notícia de que Geraldino faria uma viagem de bicicleta, entre Sinop e Chapada dos Guimarães. Ele encarou os 560 quilômetros, nos quais houve o acompanhamento da família. De volta, em Sinop, foi recebido com festa pelos colegas ciclistas.

Um homem religioso e espiritualizado

Geraldino Dal'Maso rezava, meditava e escrevia. Deixou sua história escrita em detalhes. A família ainda não decidiu como vai publicar os fatos relatados e as fotos, cuidadosamente separadas por ele para compor sua obra. Ele nasceu dia 11 de novembro de 1942 e morreu na madrugada desta terça-feira, 13 de dezembro de 2016.