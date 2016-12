Protesto contesta aumento de verba indenizatória aprovado na Câmara

Francis Amorim Estudantes e profissionais liberais em saíram em caminhada de protesto da praça dos Garimpeiros e se deslocaram à sede da Câmara para mostrar a revolta pela aprovação do Projeto de Lei 048/2016

Um protesto convocado pelas redes sociais contra o aumento da verba indenizatória para os vereadores de Barra do Garças ganhou às ruas nesta quarta (14). Estudantes e profissionais liberais participaram de um ato na praça dos Garimpeiros e se deslocaram à sede da Câmara para mostrar a revolta pela aprovação do Projeto de Lei 048/2016, ocorrido na madrugada de terça (13).

Com palavras de ordem, cerca de 70 pessoas protestaram contra os vereadores que votaram favoráveis à matéria, considerada por eles verdadeira "afronta" ao povo de Barra do Garças. Entre os manifestantes estavam o vereador Odorico Ferreira Cardoso, o Professor Kiko (PT), único parlamentar que contou contra o projeto.

"Mantenho a minha posição contrária por entender que os servidores públicos estão há anos sem aumento e que é inoportuno neste momento falar em aumentar verba indenizatória para os vereadores. Foram aprovados cerca de 30 projetos e, repentinamente, apareceu esse numa sessão que durou seis horas", disse o petista.

O bacharel em direito Felipe Morbeck, um dos coordenadores do movimento, informou que as manifestações continuarão até que os vereadores voltem atrás e reduza o valor da verba indenizatória. "Não vamos nos entregar. A ordem é pressionar e mostrar que estamos unidos nesta luta. Barra do Garças não pode aceitar que um vereador que até pouco tempo pregava a equiparação salarial do vereador ao de professor mude de ideia e vote por esse aumento abusivo", disse, se referindo ao vereador João Rodrigues (PDT), propositor da ideia.

O projeto aprovado pelos vereadores aumenta em 288% o valor da verba indenizatória para os 15 parlamentares, passando de R$ 17, para R$ 6,6 mil, que acoplada ao salário de R$ 8 mil, chegada a casa dos R$ 14,6 mil. Além da verba, os vereadores terão direito ainda a diárias para deslocamentos fora do município.