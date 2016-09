Protesto “Fora Temer” marca desfile da independência em Cuiabá - vídeo

Lana Motta Sindicalistas chegam à Arena gritando "Fora Temer" e cobrando manutenção de direitos trabalhistas

O desfile de 7 de Setembro, realizado na Arena Pantanal nesta quarta, foi marcado por protestos contra o presidente Michel Temer (PMDB).

Um grupo chegou com cartazes: “Fora Temer”. Os manifestantes adentraram à Arena gritando palavras de ordem e cobrando manutenção dos direitos trabalhistas, entre outras declarações. Pediram acesso ao gramado, mas foram impedidos pelos policiais que faziam a segurança do evento.

O desfile ocorre poucos dias após o Congresso ter aprovado o processo de impeachment que resultou no afastamento definitivo do cargo da ex-presidente Dilma Roussef (PT).

Movimentos sindicais, representados por estudantes e professores da rede pública de ensino, aproveitaram o dia da independência para protestar.

O governador Pedro Taques (PSDB), durante o evento, também fez referência ao impeachment em mensagem alusiva ao fato histórico, mas também associada ao momento político vivido pelo país.

“A mensagem, ao menos minha, é de independência da incompetência, da roubalheira, da falta de pensar estrategicamente para o futuro”, disse. Ele relembra o fato de ter sido o primeiro governador a defender o impeachment da presidente Dilma. “Foi cumprida a Constituição da República que tem que ser respeitada. Aqueles que não a respeitam, devem responder por isso, conforme determina a legislação”, afirma.

Apesar das recentes críticas da oposição que definiu a Assembleia como um “puxadinho” do governo, ao falar com a imprensa, o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que acompanhou o governador na cerimônia, afirmou que o Legislativo é um poder independente, no qual os deputados são livres para pensar, para votar, para apresentar emendas, leis e propostas. “Independência é uma evolução. Temos que continuar nesse processo com cada poder sendo independente, com a imprensa livre e independente. O momento é de refletir sobre essa situação”.





Veja abaixo vídeo do protesto "Fora Temer"