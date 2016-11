PSD propõe agenda positiva e deve ampliar presença no staff de Taques

Assessoria Fávaro e a bancada do PSD na Assembleia se reuniram ontem à noite para debater o Governo

Dirigentes e líderes do PSD em Mato Grosso se reuniram nesta segunda (21) para deliberar sobre a “pauta positiva” que será apresentada ao governador Pedro Taques (PSDB). O encontro com o chefe do Executivo deve acontecer na próxima quarta (23), às 9h, no Palácio Paiaguás.

Na reunião com Taques, o PSD espera saber quais cargos serão disponibilizados à sigla. Com a informação, pretende encontrar entre os militantes os perfis adequados e elaborar lista tríplice para escolha do governador.

Da reunião do PSD participaram o vice-governador Carlos Fávaro, que é presidente da sigla, além dos deputados estaduais Gilmar Fabris, Zé Domingos Fraga, Leonardo Albuquerque, Pedro Satélite, Wagner Ramos e Ondanir Bortolini, o Nininho.

Além de debaterem assuntos referentes ao partido e o andamento dos trabalhos desempenhados pelo Governo do Estado, os representantes do PSD deliberaram pleitear uma reunião com Taques na qual será apresentada uma pauta positiva com o intuito de colaborar com o Executivo estadual.

Conforme Fávaro, o PSD é a maior bancada da Assembleia com seis deputados estaduais, é governista e quer cooperar de forma mais contundente com Executivo, principalmente no momento de reforma pelo qual passa o Estado.

“Discutimos sobre diversos assuntos, sempre passando por Mato Grosso e pelo partido. Aproveitei, por exemplo, para falar sobre a Reforma Tributária que está sendo proposta e que foi bem aceita durante essa conversa”, falou Fávaro.

O vice-governador explicou ainda que o pedido do encontro oficial com o governador partiu da bancada do PSD. Os deputados estaduais deixaram claro que a finalidade da reunião não é pedir, mas de oferecer ajuda.

O líder da bancada do PSD na Assembleia , Gilmar Fabris, ressaltou que além de os deputados ajudarem nas votações de interesse do Governo, eles podem contribuir em comunicar à população sobre os avanços do executivo estadual.

“Em quase dois anos de gestão Pedro Taques já foram feitos mais de 1200 quilômetros de asfalto e a população ainda não tomou noção disso. Nós, como parlamentares, podemos ajudar a comunicar aos mato-grossenses sobre esses e outros avanços”, disse Fabris.

AMM

Outro ponto discutido na reunião foi o apoio ao prefeito de Nortelândia, Neurilan Fraga (PSD), à reeleição da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM).

Com isso, Neurilan deverá ter adesão de toda a bancada estadual, do deputado federal Tampinha, do senador José Medeiros, prefeitos eleitos pela sigla no último pleito e do vice-governador. “Vamos apoiar e trabalhar pela reeleição do Neurilan”, garantiu Fávaro.

Eleições

Nas eleições deste ano, o PSD elegeu 23 prefeitos, 16 vice-prefeitos e 182 vereadores, ampliando, assim, a base em todo o Estado. (Com Assessoria)