PSDB define na 2ª posicionamento de vereadores na gestão de Emanuel

GComMT/Junior Silgueiro Taques falou com a imprensa após receber Emanuel Pinheiro em seu gabinete, no Palácio Paiaguás. Adversários políticos, ambos afirmaram que pretendem ter uma relação republicana e institucional

A executiva do PSDB define, em reunião na próxima segunda (05) qual será o posicionamento dos vereadores eleitos para a próxima legislatura em Cuiabá, Renivaldo Nascimento, Ricardo Saad e Adevair Cabral, na relação com a administração do adversário político, prefeito eleito Emanuel Pinheiro, do PMDB.

A informação foi dada pelo governador Pedro Taques (PSDB), em coletiva de imprensa nesta quinta (03), ao fazer um balanço das eleições municipais, após a derrota do candidato tucano Wilson Santos, e do desempenho do partido no Estado.

Taques falou com a imprensa após receber Emanuel Pinheiro em seu gabinete hoje, no Palácio Paiaguás. Adversários no campo político, ambos afirmaram que pretendem ter relação republicana e institucional, sempre visando o melhor para a Capital.

Taques recebe Emanuel, confirma as parcerias e quer relação institucional

Para o governador, a disputa foi superada com o fim da eleição. “Somos de dois grupos políticos que desconfiam um do outro, mas isto na fase da campanha é absolutamente normal”, diz.

Sobre a relação com o prefeito eleito na Capital, Taques cita que “Cuiabá é administrada por um prefeito do PMDB, assim como outros municípios de Mato Grosso. Já recebi 22 prefeitos eleitos aqui, independente de partido político e os tratamentos são absolutamente republicanos”, garante.

Taques cita, como exemplo, os prefeitos de Rondolândia (Beth Sabah), Tangará da Serra (Fábio Junqueira) e de Barra do Garças (Beto Farias), todos do PMDB, que não tiverem nenhum prejuízo na sua administração. “Em Barra do Garças estamos construindo o Porto do Baé, vamos inaugurar a revitalização do aeroporto com um voo no próximo dia 7 e tem, ainda, o centro de convenções. Independente do prefeito, o Estado tem que andar e o Estado está fazendo isso”, afirma o governador.

Sobre a derrota em Cuiabá, Taques ameniza lembrando que os 40 prefeitos eleitos no Estado mostram a força do seu grupo político e a avaliação, segundo ele, é a mais positiva possível. “O próprio Aécio disse que Mato Grosso é o Estado onde o PSDB mais cresceu e mais ganhou”, diz.

O governador também contesta qualquer tentativa de atribuir a ele a derrota de Wilson na Capital. Ele cita que os últimos governadores do Estado, Blairo Maggi (PP) , eleito pelo PR, e Silval Barbosa (eleito pelo PMDB) não elegeram prefeitos de Cuiabá. “Isso é o cidadão que escolhe, não é o governador. Temos que respeitar. Eu seria o último a não respeitar uma eleição”, diz.

Em resposa a provocações de grupos adversários que queiram colocar sobre ele o peso da derrota em Cuiabá, Taques rebate no mesmo tom. “Cada um diz o que quer e quem fala muito dá bom dia a cavalo. Na democracia, até preso condenado pode falar. Isso é democracia”, conclui.

Eleição

Na eleição da Capital, Taques apoiou o candidato derrotado Wilson Santos (PSDB) que obteve 39,59% dos votos, o que representa 103.483 eleitores. Já Emanuel foi eleito com 60,41%, representando 157.877 cuiabanos.