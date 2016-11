Recém inaugurada, prefeitura tem infiltrações e terá que ser reformada

Francis Amorim De Barra do Garças

Inaugurado há pouco mais de seis meses, o prédio da prefeitura de Pontal do Araguaia, terá que passar por reparos de emergências para evitar prejuízos ao patrimônio público. Ocorre que problemas estruturais foram apresentados durante as últimas chuvas que caíram na região nos últimos dias, com infiltrações e inundações em algumas repartições.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra parte do problema, sendo necessário o uso de baldes para a coleta da água que caia do telhado. Antes disso, algumas falhas já tinham sido denunciadas pelo auditor público interno, Elvio Naves Ribeiro, que solicitou medidas para as correções.

A nova prefeitura, onde antes funcionava uma escola estadual, passou por readequações ao custo de aproximadamente R$ 400 mil, obras executadas pela empresa Matrix Construções. A obra foi entregue em maio desse ano pela prefeitura Divina Oda (PSD), que conseguiu a doação do prédio à época do governador Silval Barbosa.

“Nós já tínhamos conhecimento de algumas irregularidades e tomamos as providências necessárias ao acionarmos a empresa responsável pela obra e todos os problemas detectados serão corrigidos, pois, consta do contrato. O município não terá nenhum prejuízo e a estrutura passará por vistoria para que isso não volte a acontecer”, disse a prefeita, informando que parte dos serviços já tinha sido executada.

Ocorrências de águas de chuvas na prefeitura, segundo a prefeita, não é nenhuma novidade. Ela ressaltou que quando assumiu, em janeiro de 2013, teve que transferir toda a estrutura para um prédio alugado justamente porque onde funcionava o gabinete era impossível conter as deficiências do local quando uma chuva caía na cidade.