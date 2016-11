Reforma tributária prevê unificação de cobrança aplicando três alíquotas

GcomMT/Maria Anffe Uma das vantagens da reforma, para secretário de Fazenda, Seneri Paludo, é ampliar a base tributária

A reforma tributária, proposta pelo governo estadual, prevê a unificação das alíquotas no Estado, criando três faixas de cobrança - uma para cada eixo de arrecadação. A minuta elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e escolhida pelo Executivo leva em consideração o que prevê a Constituição Federal e debates realizados com os setores organizados.

Como, devido à Lei Kandir, não é permitido taxar as exportações, uma das bases de arrecadação, as alterações recaem sobre consumo e transações interestaduais.

O modelo proposto prevê que a menor alíquota, a básica, não pode ser menor que 12% e não pode ultrapassar 18%. O modelo permite criar isenções. Mato Grosso, assim como outros Estados, isenta de impostos os produtos da cesta básica, por exemplo. Para manter essa isenção, será necessário fazer compensações tributando outros setores.

Uma segunda alíquota recai sobre os setores de energia, telecomunicações e combustível. Com a reforma, a alíquota a ser cobrada pode ser menor que a praticada, segundo a atual legislação.

No caso da energia elétrica, que atualmente chega a até 42% em Mato Grosso, essa alíquota poderá ser reduzida para até 25% dentro da nova legislação tributária.

Uma terceira alíquota de até 35%, que será a maior de todas, deverá aplicada a produtos que fazem mal à saúde humana, como cigarros, bebidas e produtos supérfluos.



Uma das principais vantagens da proposta de reforma tributária, segundo o secretário de Fazenda, Seneri Paludo, é a ampliação da base tributária. “Não vai ter aumento da alíquota, podendo ser até menor. Não vai ter aumento de carga tributária, porque estamos fazendo um modelo para se pagar a mesma coisa que se paga hoje”, afirma.

Com a ampliação da base tributária, conforme explica Seneri, serão mais pessoas pagando, de forma mais distribuída. “Nesse momento que a economia está parada, não vamos ter muito reflexo. Mas na hora que voltar a ter consumo dentro do Estado, com a base ampliada, o Estado aumenta a arrecadação”.

Outra vantagem, que cria segurança para o cidadão, é que qualquer alteração no sistema de alíquotas tem que passar pelo poder legislativo, não podendo mais ser feita por meio de decreto governamental. “Com essa reforma, o governador não poderá mais criar regras tributárias, sozinho e fazendo acordos dentro do seu gabinete, Por isso, é um fator de democracia e segurança para a sociedade”, defende o governador.

Impacto

Um dos setores que deve ter a alíquota aumentada, como a nova legislação tributária, é o da pecuária que, atualmente, paga 7% para tirar o boi em pé para fora do Estado e deve passar a pagar 12% - mesmo valor de outros Estados. O governador Pedro Taques exemplifica que, com isso, o pecuarista passará a abater o gado dentro do Estado, permitindo a reabertura de plantas frigoríficas fechadas. Hoje existem 43 e 20 estão fechadas. “Com isso, vamos reabrir essas unidades e aumentar emprego”, afirma o governador.

Outro exemplo, no setor de algodão que, segundo Taques, responde por 59% da produção do país. O tucano ressalta que o setor precisa de água e energia para produzir. “Se for reduzida a alíquota de energia, o algodão produzido no Estado, poderá ser processado aqui mesmo”, acrescenta o governador.

Nos casos do milho e da soja - o percentual que fica no Brasil e não é exportado -, a alíquota também seria ampliada passando de 3% para 12%.

Atual modelo

O atual modelo de cobrança de impostos foi criado há 12 anos no Estado e está cheio de remendos e contradições, sendo sustentado em três bases tributárias. A primeira sobre exportações, com o impedimento de tributar por causa da Lei Kandir; a segunda, nas operações interestaduais e, a terceira, no consumo interno, que varia de zero a 37%.