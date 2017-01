Reformulação fiscal e incentivo ao turismo em MT são metas da Sedec

Gilberto Leite Ricardo Tomczyk, secretário de Desenvolvimento Econômico, destaca as metas para 2017

Reformular a legislação fiscal e melhorar a divulgação de Mato Grosso para os estrangeiros será o principal trabalho realizado pela Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Após um ano foco na melhoria da infraestrutura das estradas, a ideia é fazer com que o estado vire um dos maiores pólos turístico do país e atraia grandes investimentos, defendeu o secretário Ricardo Tomczyk em entrevista ao .

As questões legais serão trabalhadas no sentido de produzir uma reformulação das leis fiscais e da reforma tributária. Ricardo afirmou à reportagem que Mato Grosso ainda tem grandes problemas nesse setor que acabam afastando possíveis investimentos estrangeiros e que complicam até mesmo a vida dos empreendedores locais.

“Nós devemos atender setorialmente, com condições específicas para cada setor, deixando de atender empresa por empresa e produto por produto, que é o que a gente entende que é o maior defeito do Prodeic (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso). Ele chega a um detalhamento tão grande que acaba causando distorções no mercado. Nós precisamos ter legislações mais claras, mais objetivas e que tragam segurança jurídica tanto para o empresário quanto para o governo”, pontuou.

Ricardo argumentou que após a priorização do governador Pedro Taques (PSBD) na construção e pavimentação de 1.430 km de rodovias em Mato Grosso - durante seus dois primeiros no executivo estadual - conseguiu criar uma possibilidade de avanço para a pauta do turismo.

“Agora, já com bastante infraestrutura feita, nós temos a condição de realmente fazer políticas que atraiam as empresas e os turistas. A divulgação internacional está sendo feita pela Desenvolve MT e nós temos também o Voe Mato Grosso, que foi um incentivo fiscal para a aviação regional também tem um apelo turístico bastante importante. Então acreditamos que os desafios daqui para frente vão ser realmente melhorar a divulgação e estreitar o relacionamento com outros países para que esse turismo internacional possa ser ainda melhor”, disse.

Além disso, o responsável pela Sedec também comentou sobre uma meta ousada para o setor agropecuário. “Temos desafios na área de sanidade animal. Nós temos um interesse muito grande de desenvolver parcerias com as empresas, com o setor privado, para melhorar bastante a nossa sanidade animal no estado. A nossa meta é tornar Mato Grosso livre de febre aftosa sem vacinação até 2021. Nós temos essa meta audaciosa e vamos trabalhar em parceria com o setor privado”, explicou.

Balanço

Ricardo afirmou que o ano de 2016 deu base para todos os trabalhos que viram a seguir e também. “Nós tivemos 92 empresas desenquadradas do Prodeic em função de irregularidades e em alguns casos a pedido da própria empresa porque entendia que existem outras opções melhores”, explicou.

Outro dos trabalhos foi na agência de fomento de Mato Grosso. A reorganização da Desenvolve MT - anteriormente chamada de MT Fomento - foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 30 de novembro. Apesar disso, ele pontuou que ela “já trabalhou em boa parte do ano com o DNA da Desenvolve MT”.

A autarquia e a cúpula do Governo fizeram reuniões com dirigentes de vários países como a China, Índia, Cingapura e Canadá. “Nós fizemos um trabalho intenso de divulgação do estado e de atração de investimentos”, finalizou.