Repasses a Hospital de Câncer não estão atrasados, diz juíza veja Termo

Reprodução Conforme Termo de Audiência, prefeitura entende que não está em atraso, porque o prazo de 45 dias é imposição legal para verificação da prestação de serviços; procedimento seria adotado há oito anos

A Prefeitura de Cuiabá divulgou nota, no final da tarde desta sexta (25) para, além de esclarecer, comprovar que não está atrasada com os repasses constitucionais ao Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Na nota, a prefeitura informa que ocorreu na tarde desta sexta uma audiência na 1ª Vara da Infância e Juventude para esclarecimentos em Ação Civil Pública requerida pelo Ministério Público Estadual (MPE) contra o município com objetivo de cobrar eventual atraso nos repasses ao Hospital.

Conforme a ata de audiência, segundo a prefeitura, ficou comprovado que o município "está repassando rigorosamente nos prazos contratuais os recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme procedimentos do Ministério da Saúde", diz trecho da nota.

Conforme o Termo de Audiência, a prefeitura entende que não está em atraso com o repasse, porque o prazo de 45 dias é imposição legal para a efetiva verificação da prestação de serviços e que o procedimento já é adotado há oito anos.

Irritado

Após ser acusado dos atrasos e responsabilizado pela diretoria do hospital pela suspensão do atendimento aos pacientes por cerca de duas semanas, conforme notícia divulgada pelo , o prefeito Mauro Mendes convocou coletiva de imprensa, na quarta (23), para esclarecer que os repasses não estavam atrasados.

Mauro não escondeu a irritação diante da cobrança que, naquele dia, já afirmava ser indevida. Na entrevista, o prefeito classificou, publicamente, a direção do Hospital de Câncer de "mentirosa e desonesta". Além disso, o prefeito afirmou categoricamente que a administração municipal havia efetuado os pagamentos referentes a outubro e novembro, contrapondo o que a unidade filantrópica havia informado.

Mauro disse, também, na coletiva, que a Procuradoria do município iria ingressar com uma ação por dano moral coletivo contra o Hospital devido às alegações feitas sobre a falta de repasse da prefeitura.

Prefeito diz que direção do Hospital de Câncer é mentirosa e desonesta

O prefeito convocou a coletiva poucas horas após o presidente do Hospital do Câncer, Laudemir Moreira, afirmar, para justificar a suspensão no atendimento aos pacientes, que o último pagamento realizado pela Prefeitura de Cuiabá havia sido feito de 15 de agosto a 15 de setembro e que o repasse que deveria ter sido de R$ 2,5 milhões foi de apenas R$ 1,9 milhão. Por conta dos atrasos, a entidade estaria devendo atualmente, R$ 13 milhões em empréstimos bancários.

Hospital de Câncer diz que gestão de Cuiabá obteve verba e não repassou

Veja, abaixo, cópia do Termo de Audiência e a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura de Cuiabá:

Em face de todas as notícias veiculadas esta semana sobre eventuais atrasos da Prefeitura Municipal de Cuiabá ao Hospital do Câncer esclarecemos:

1. Ocorreu na tarde desta sexta-feira, 25/11/16, uma audiência na 1º Vara da Infância e Juventude para esclarecimento na Ação Civil Publica requerida pelo MPE contra o município com objetivo de cobrar eventual atraso nos repasses ao Hospital do Câncer.

2. Conforme ata da audiência, anexa à esta Nota de Esclarecimento, ficou claramente comprovado que o município de Cuiabá não está em mora contratual, ou seja, está repassando rigorosamente nos prazos contratuais os recursos do Fundo Nacional de Saúde, conforme procedimentos do Ministério da Saúde.

3. Portanto reafirmamos o que foi demonstrado na entrevista coletiva concedida no dia 23/11, na qual afirmamos que as notícias e as ações propostas pela direção do Hospital do Câncer de Mato Grosso eram inverídicas e agora ficam comprovadas pela decisão da Justiça.

4. Lamentamos que neste momento, onde deveríamos estar canalizando nossas energias para produzir para a sociedade, tenhamos que perder tempo para desmentir notícias e contestar ações geradas por este lamentável episódio.

5. Reafirmamos o compromisso desta administração de manter seus compromissos, com servidores e fornecedores.

Cuiabá, 25 de novembro de 2016

Secretaria Municipal de Saúde