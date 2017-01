Ronio decreta governo temporário para fazer ajuste nas contas públicas

Divulgação Somente após “governo temporário”, prefeito Ronio Condão apresenta diagnóstico da real da cidade

O prefeito de Confresa, Ronio Condão (PSDB), tomou uma iniciativa inédita no município: decretou uma espécie de “governo temporário” de 100 dias para levantar as necessidades do município e ajustar as contas públicas. A decisão implica, inclusive, na posse de secretários já previamente escolhidos pelo tucano.

De acordo com a medida, a pasta de Obras será comandada pelo próprio prefeito e os secretários de Cultura, Evirlene Sipauba, e Planejamento, Noeli Barbosa, só serão empossados no mês de abril, quando findar o período de 100 dias. Seis dos nove secretários já foram empossados.

Dívidas

"Estamos tomando estas decisões para fazer caixa e poder, no futuro, honrar as contas da administração, tanto com os servidores, como com os fornecedores. Nossa meta uma gestão de respeito com o dinheiro público", disse o prefeito, que ainda não divulgou o montante de dívidas do município e quanto pretende economizar com as medidas anunciadas.

Somente após o período de “governo temporário”, é que o prefeito pretende apresentar um diagnóstico da real situação do município e anunciar o secretário de Obras. Ronio Condão, de 44 anos, é médico de profissão e foi eleito em 2 de outubro do ano passado com 6.368 votos (46,09% dos votos). (Com informações da Agência da Notícia)